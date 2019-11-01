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Общество | В Пензе начались работы по ремонту Духосошественского храма

01.11.2019|18:04
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Обветшавший купол Духосошественского храма становится золотым. Долгие годы он пугал горожан своей потрепанной голубизной. Теперь он светлеет и благодать Господа передает пензенскому православному люду. Особенно тем, кто находится вблизи Троицкого женского монастыря на улице Кирова.

Собор начали восстанавливать в начале 90-х годов прошлого века. Делали как могли.

«Не было тогда опытных рабочих, работы были проведены неграмотно, надо это переделывать. На оцинковке краска не держится, перекрашивали купол. Надо перекрыть, решили, оценили свои возможности, нашли рабочих, которые за это дело взялись, и с Божьей помощью начали», - рассказала настоятельница Троицкого женского монастыря игуменья Александра.

Купол кроют нитридом титана. Этот материал золотого цвета используют при строительстве и ремонте всех российских православных храмов. Он прочен, не тускнеет со временем, не восприимчив к атмосферным явлениям и воздействию химических веществ.

Однако купол - это верхняя часть христианского айсберга. Внутри временно закрытого храма тоже идут преобразования. Разрушающейся церкви нужен капитальный ремонт.

«Мы демонтируем иконостас, выносим иконы бережно и аккуратно. Очень медленно мы это делаем, потому что иконостас, я считаю, - это произведение искусства, он полностью вырезан из дерева. Аккуратно его складываем в другое сухое помещение, в другой корпус. Будем вскрывать полы, поскольку они уже прогнили. Будем те места, где отошла штукатурка, штукатурить заново», - пояснила Александра.

Общая стоимость новой храмовой главы - около миллиона рублей.

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Гость|01.11.2019 19:11|

Сколько стоит 5 литров намоленной воды в этом "храме"?

Гость|01.11.2019 19:30|

вчера одни тоже комментарии богохульные писал. в итоге зарезал ребенка в садике

Гость|01.11.2019 19:33|

золотом? чтобы восточно-иудейское божество с облачка лучше его видело?

Гость|01.11.2019 19:36|

Гость писал(a):

вчера одни тоже комментарии богохульные писал.
Так он пьянь хроническая,как ты и сектант,тоже,как ты.

Беда не в твоей схожести с убийцей,а то,что попы за бюджетные отделывают очередной ТЦ,а наши дети живут без цирка и планетария.

Гость|01.11.2019 19:55|

Что же не «Золотые купола душу мою радуют»? Странное решение вставить в конце репортажа Высоцкого. Царствие небесное игуменье Митрофании, сил и Божьей помощи игуменье Александре и сёстрам обители! С праздником!

Гость|01.11.2019 19:59|

Бесовщина процветает.

Гость|01.11.2019 20:02|

penzainform.ru писал(a):

он пугал горожан своей потрепанной голубизной
изгнать из города голубых. и прочую нечисть

Гость|01.11.2019 20:03|

penzainform.ru писал(a):

Общая стоимость новой храмовой главы - около миллиона рублей
наймите узбеков дешевле будет. заодно и покрестите - не крещеных.

Гость|01.11.2019 20:04|

Вот я понимаю, миллионер выплатил долг по ипотеке глупой бабе, которую убили в Екатеринбурге при продаже Ауди-Q5. А это.... Херня полная.

Гость|01.11.2019 20:05|

Гость писал(a):

планетария.
бесовское и дьявольское. а построить там храмик на горе.

Имя: Гость
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