01.11.2019 | 18:04

Обветшавший купол Духосошественского храма становится золотым. Долгие годы он пугал горожан своей потрепанной голубизной. Теперь он светлеет и благодать Господа передает пензенскому православному люду. Особенно тем, кто находится вблизи Троицкого женского монастыря на улице Кирова.

Собор начали восстанавливать в начале 90-х годов прошлого века. Делали как могли.

«Не было тогда опытных рабочих, работы были проведены неграмотно, надо это переделывать. На оцинковке краска не держится, перекрашивали купол. Надо перекрыть, решили, оценили свои возможности, нашли рабочих, которые за это дело взялись, и с Божьей помощью начали», - рассказала настоятельница Троицкого женского монастыря игуменья Александра.

Купол кроют нитридом титана. Этот материал золотого цвета используют при строительстве и ремонте всех российских православных храмов. Он прочен, не тускнеет со временем, не восприимчив к атмосферным явлениям и воздействию химических веществ.

Однако купол - это верхняя часть христианского айсберга. Внутри временно закрытого храма тоже идут преобразования. Разрушающейся церкви нужен капитальный ремонт.

«Мы демонтируем иконостас, выносим иконы бережно и аккуратно. Очень медленно мы это делаем, потому что иконостас, я считаю, - это произведение искусства, он полностью вырезан из дерева. Аккуратно его складываем в другое сухое помещение, в другой корпус. Будем вскрывать полы, поскольку они уже прогнили. Будем те места, где отошла штукатурка, штукатурить заново», - пояснила Александра.

Общая стоимость новой храмовой главы - около миллиона рублей.