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Общество | Пензячка через суд добилась признания ее почетным донором

01.11.2019|14:48
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Жительница Пензы в суде отстояла право на признание ее почетным донором России и награждение соответствующим нагрудным знаком.

Женщина работает на кондитерской фабрике и сдает кровь с 1991 года по сей день. В июле 2019-го она подала заявление в областной клинический центр крови о включении ее в именной список доноров, однако получила отказ.

Ей объяснили, что представленная справка с места работы о сдаче крови не входит в перечень документов, подтверждающих безвозмездность процедуры.

«Из журнала регистрации справок, представленного ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», следует, что женщина в период с января 1991 года по 21 сентября 2004 года 20 раз безвозмездно сдавала кровь. Согласно учетной карточке донора ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови», количество безвозмездных донаций крови в период с 11 апреля 2006 года по 17 июля 2019 года - 21 раз. Таким образом, в общей сумме ею была сдана кровь 41 раз», - сообщили в Железнодорожном районном суде.

В итоге служители Фемиды встали на сторону пензячки, посчитав необходимым признать за ней право на включение в именной список доноров, представляемых к награждению нагрудным знаком.

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Гость|01.11.2019 14:59|

Даже здесь стараются гнобить простых людей,всё только через суд.

Имя: Гость
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