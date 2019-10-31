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Общество | Пензенские колонии поставят бюджетным учреждениям свинину и говядину

31.10.2019|09:47
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Бюджетные учреждения Пензенской области закупят продукты питания у исправительных колоний. Общая сумма заключенных контрактов составляет более 3 млн 300 тыс. руб.

Исправительные колонии № 4 и 5 строгого режима, а также колония-поселение № 12 поставят для нужд бюджетного сектора свинину, говядину и субпродукты.

По сведениям регионального управления ФСИН, на сегодняшний день в пензенских колониях содержатся более 150 коров черно-пестрой породы, 280 свиней и 3 тысячи кур яичной породы хайсекс.

«Всего с начала года в исправительных учреждениях области произведено продукции животноводства на сумму более 20 миллионов рублей, как в рамках государственного оборонного заказа для внутрисистемных нужд, так и для сотрудников и населения», - уточнили в УФСИН.

Например, в ИК-5 освоили технологию производства новых видов колбасных изделий. Они выпускаются под марками «Губернская», «Пикантная» и «Оригинальная» и реализуются в специализированном торговом павильоне УФСИН на Гидрострое.

В сфере животноводства и растениеводства заняты около 50 заключенных пензенских колоний.

«Трудовая деятельность способствует их дальнейшему исправлению и ресоциализации, а также дает возможность погашать обязательства по исковым требованиям», - подчеркнули в УФСИН.

Источник — Фото pixabay.com
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Гость|31.10.2019 10:08|

А колония оформляет электронные вет. свидетельства в Меркурии?

Гость|31.10.2019 10:10|

Зима товарищи зима!!!Все на отдых в теплые края...

Гость|31.10.2019 10:19|

В колонию как на шабашку приглашают?

Гость|31.10.2019 10:29|

Гость писал(a):

В колонию как на шабашку приглашают?
Не только. Это прекрасный уютный дом без ЖКХ и хапремонта, питание и проживание за казенный счет, работа по госконтрактам, постоянно конкурсы и соревнования, попы навещают, защита от террористов и прочих угроз максимальная.

Гость|31.10.2019 10:31|

Продукция произведенная в режимном спец.учреждении проходит лабораторную микробиологическую проверку?,ведь бюджетные организации которые будут закупать эту продукцию это дет.сады,школы.больницы.

Имя: Гость
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