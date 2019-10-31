31.10.2019 | 09:47

Бюджетные учреждения Пензенской области закупят продукты питания у исправительных колоний. Общая сумма заключенных контрактов составляет более 3 млн 300 тыс. руб.

Исправительные колонии № 4 и 5 строгого режима, а также колония-поселение № 12 поставят для нужд бюджетного сектора свинину, говядину и субпродукты.

По сведениям регионального управления ФСИН, на сегодняшний день в пензенских колониях содержатся более 150 коров черно-пестрой породы, 280 свиней и 3 тысячи кур яичной породы хайсекс.

«Всего с начала года в исправительных учреждениях области произведено продукции животноводства на сумму более 20 миллионов рублей, как в рамках государственного оборонного заказа для внутрисистемных нужд, так и для сотрудников и населения», - уточнили в УФСИН.

Например, в ИК-5 освоили технологию производства новых видов колбасных изделий. Они выпускаются под марками «Губернская», «Пикантная» и «Оригинальная» и реализуются в специализированном торговом павильоне УФСИН на Гидрострое.

В сфере животноводства и растениеводства заняты около 50 заключенных пензенских колоний.

«Трудовая деятельность способствует их дальнейшему исправлению и ресоциализации, а также дает возможность погашать обязательства по исковым требованиям», - подчеркнули в УФСИН.