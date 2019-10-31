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Общество | Пензенская певица Юлия Волгина даст большой концерт в филармонии

31.10.2019|10:00
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В пятницу, 1 ноября, в областной филармонии состоится большой сольный концерт молодой пензенской певицы Юлии Волгиной. Она представит программу «Русские песни. Великие голоса» в сопровождении Губернаторской симфонической капеллы под руководством дирижера Владимира Каширского.

«Особенность программы в том, что Юлия обладает уникальным тембром меццо-сопрано и в ее исполнении песни таких легенд советской эстрады, как Людмила Зыкина, Анна Герман, Валентина Толкунова, Лидия Русланова звучат впечатляюще. По отзывам зрителей, голос Юлии «буквально переносит на выступление Зыкиной». Поэтому любителям и ностальгирующим по настоящей, берущей за душу русской песне концерт обязательно придется по душе», - пояснили организаторы мероприятия.

По словам Юлии, она долго репетировала, чтобы максимально приблизиться к манерам исполнения знаменитых советских вокалисток, все партитуры для симфонического оркестра в течение года тщательно разрабатывались фактически с нуля.

В 2018 году Волгина уже добилась признания публики: записанный на песню «Гимн Волги» (композитор - заслуженный артист России А. Ходорченков) клип пришелся по душе пользователям интернета, за несколько дней ролик набрал более миллиона просмотров. Композиция исполнялась в сопровождении симфонического оркестра и хора в тон-студии «Мосфильма».

Также пензячка представит публике песни из своего первого музыкального альбома Stand by me, выпущенного этим летом. Его изюминка - легендарная баллада Бена Кинга, с которой выступали Джон Леннон, Элтон Джон, Джимми Хендрикс.

В альбоме представлены и авторские песни титулованного композитора Алексея Малахова, чьи песни исполняют Елена Ваенга, Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Все это смогут услышать и пензенцы, которые решат посетить концерт Юлии Волгиной 1 ноября. Приобрести билеты можно по ссылке.

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