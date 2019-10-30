30.10.2019 | 16:44

В жилищном комплексе «Лукоморье», расположенном в селе Засечном Пензенского района, вновь сменился застройщик. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.

«Застройщиком «Лукоморья» вместо «Энтазиса» стала компания «Новое решение». Рабочие уже вышли на площадку», - написал глава региона.

Строительством проблемного здания занималось ОАО «Пензастрой», впоследствии обанкротившееся. В начале года губернатор пообещал, что дом в «Лукоморье» будет сдан в 2019-м.

8 мая было подписано четырехстороннее соглашение о намерениях по завершению строительства объектов «Пензастроя», в том числе ЖК «Лукоморье». Его подписали глава региона, мэр Пензы Виктор Кувайцев, представители подрядных организаций и комитета кредиторов «Пензастроя».

Тогда Иван Белозерцев отметил, что строительство «Лукоморья» будет возобновлено после майских праздников. «Там объемы работ небольшие», - добавил он.