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Общество | В проблемном ЖК «Лукоморье» вновь сменился застройщик

30.10.2019|16:44
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В жилищном комплексе «Лукоморье», расположенном в селе Засечном Пензенского района, вновь сменился застройщик. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.

«Застройщиком «Лукоморья» вместо «Энтазиса» стала компания «Новое решение». Рабочие уже вышли на площадку», - написал глава региона.

Строительством проблемного здания занималось ОАО «Пензастрой», впоследствии обанкротившееся. В начале года губернатор пообещал, что дом в «Лукоморье» будет сдан в 2019-м.

8 мая было подписано четырехстороннее соглашение о намерениях по завершению строительства объектов «Пензастроя», в том числе ЖК «Лукоморье». Его подписали глава региона, мэр Пензы Виктор Кувайцев, представители подрядных организаций и комитета кредиторов «Пензастроя».

Тогда Иван Белозерцев отметил, что строительство «Лукоморья» будет возобновлено после майских праздников. «Там объемы работ небольшие», - добавил он.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|30.10.2019 16:56|

тоесть обещание не сдержал

Гость|30.10.2019 17:28|

Новое решение , тоже так себе строители , подведут.

Имя: Гость
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