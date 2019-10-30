30.10.2019 | 16:46

Приподнятое настроение, торжественная обстановка, цветы - формально сотрудники пензенского областного арбитражного суда пришли на официальное представление своего нового председателя Станислава Радина.

Реально все присутствующие с ним хорошо знакомы. Более 10 лет Станислав Юрьевич прослужил заместителем председателя. С биографией Радина вышестоящее начальство хорошо знакомо.

«Служил в армии, окончил Саратовский юридический институт в 1991 году, работал юристом на различных предприятиях, включая государственные учреждения. С 2002 года - судья, с 2008 года - заместитель. И вот указ Президента Российской Федерации: выбор пал на него, а рекомендованы были два человека», - рассказал председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов.

Радину достались команда профессионалов в составе 33 судей и новое административное здание. Подобным служители Фемиды могут похвастаться далеко не в каждом российском регионе.

Станислав Радин сменил Константина Друзя, который ушел в почетную отставку в мае этого года. Он возглавлял структуру два срока подряд.

С арбитражным судом всегда успешно сотрудничала исполнительная власть, так что рассчитывают и на дальнейшее взаимодействие.

«Я как руководитель, да и все мы понимаем, что ваша деятельность по решению экономических споров, отстаиванию законных интересов, прав хозяйствующих субъектов региона способствует обеспечению правосудия в сфере предпринимательства, созданию условий для развития бизнеса», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Показателями деятельности пензенского арбитражного суда, а именно количеством поданных апелляций руководство в целом довольно: их не много.

А новому председателю его начальство и коллектив в первую очередь пожелали здоровья. На такой должности оно всегда пригодится.

«Давайте работать, давайте ценить друг друга, ценить те взаимоотношения, которые сложились в коллективе. Я думаю, что у нас все получится», - обратился к собравшимся председатель Арбитражного суда Пензенской области Станислав Радин.

Кардинальных кадровых перестановок Радин не обещает. А судей, которые в силу возраста уже подумывают об отставке, новый председатель попросил задержаться. Опытные специалисты всегда всем нужны.