Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 окт 2019|14:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.33  |  $  64.10

Общество | Андрея Лузгина не устроили темпы строительства детсада на Измайлова

30.10.2019|14:22
Печать

Мэр Пензы Андрей Лузгин назвал недостаточными темпы работ по возведению пристроя к детскому саду на улице Измайлова. В среду, 30 октября, на объектах состоялись выездные совещания.

На данный момент здание готово только на 15%, но подрядчик - ООО «Стройинжениринг» - уже начал благоустраивать прилегающую территорию.

«Этот объект надо взять под особый контроль», - завил глава администрации города, обратив особое внимание на наружные сети теплоснабжения, которые портят вид и будут выделяться на фоне нового корпуса.

Пристрой на Набережной Реки Мойки готов на 30%. ООО «Универсал СК» завершило устройство фундамента и монтаж плит перекрытия, проложило коммуникации, сейчас выполняет кладку наружных стен, на следующей неделе планирует перейти к кровле.

На улице Антонова также уже позади нулевой цикл работ, специалисты ООО «Фаворит» занимаются кладкой наружных стен, теплосетями. Объект готов на 40%. Присутствовавшему на совещании зампреду регионального правительства Олегу Ягову не понравились слишком темные стены, он посоветовал пересмотреть эскиз будущего садика в пользу более светлого и яркого цветового решения.

На улице Депутатской готовность пристроя составляет 70%. ООО «Ситистрой» уложило плиты перекрытия первого этажа, занимается кладкой парапета. Уже переустроены канализация и электросети, выполняется внутренняя отделка помещений, прокладывается водопровод.

«Здесь же комиссия осмотрела участок, сформированный под строительство еще одного детсада. В микрорайоне ГПЗ много семей с детьми, и еще одно образовательное учреждение позволит охватить дошкольным образованием 400 юных жителей. Новое здание планируется построить рядом с действующим филиалом детского сада № 5», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|30.10.2019 14:40|

Скоро ск России приедет и будет этот мэрин дворником

Гость|30.10.2019 14:51|

penzainform.ru писал(a):

но подрядчик - ООО «Стройинжениринг» - уже начал благоустраивать прилегающую территорию.
Так подрядчик же бордюрами благоустраивает, так что все в порядке.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 