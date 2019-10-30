30.10.2019 | 14:22

Мэр Пензы Андрей Лузгин назвал недостаточными темпы работ по возведению пристроя к детскому саду на улице Измайлова. В среду, 30 октября, на объектах состоялись выездные совещания.

На данный момент здание готово только на 15%, но подрядчик - ООО «Стройинжениринг» - уже начал благоустраивать прилегающую территорию.

«Этот объект надо взять под особый контроль», - завил глава администрации города, обратив особое внимание на наружные сети теплоснабжения, которые портят вид и будут выделяться на фоне нового корпуса.

Пристрой на Набережной Реки Мойки готов на 30%. ООО «Универсал СК» завершило устройство фундамента и монтаж плит перекрытия, проложило коммуникации, сейчас выполняет кладку наружных стен, на следующей неделе планирует перейти к кровле.

На улице Антонова также уже позади нулевой цикл работ, специалисты ООО «Фаворит» занимаются кладкой наружных стен, теплосетями. Объект готов на 40%. Присутствовавшему на совещании зампреду регионального правительства Олегу Ягову не понравились слишком темные стены, он посоветовал пересмотреть эскиз будущего садика в пользу более светлого и яркого цветового решения.

На улице Депутатской готовность пристроя составляет 70%. ООО «Ситистрой» уложило плиты перекрытия первого этажа, занимается кладкой парапета. Уже переустроены канализация и электросети, выполняется внутренняя отделка помещений, прокладывается водопровод.

«Здесь же комиссия осмотрела участок, сформированный под строительство еще одного детсада. В микрорайоне ГПЗ много семей с детьми, и еще одно образовательное учреждение позволит охватить дошкольным образованием 400 юных жителей. Новое здание планируется построить рядом с действующим филиалом детского сада № 5», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.