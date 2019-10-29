Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 окт 2019|12:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  70.98  |  $  64.01

Общество | В региональном минтруде пройдет прямая линия для жителей области

29.10.2019|11:26
Печать

В среду, 30 октября, в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области пройдет горячая линия, на которой специалисты ответят на вопросы жителей региона.

С 14:00 до 16:00 по телефону 8-800-201-60-86 можно будет задать вопросы о социальной поддержке семей с детьми, льготников, почетных доноров. Сотрудники министерства проинформируют о компенсации затрат на жилищно-коммунальные услуги различным категориям граждан.

Также специалисты по соцзащите расскажут о правилах присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Пензенской области», о государственной помощи семьям военнослужащих и гражданам, пострадавшим от воздействия радиации.

Кроме того, можно будет узнать об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами.

«В этот день личный прием проведут руководители управлений социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Пензенской области», - сообщили в пресс-службе минтруда.

Источник — фото trud.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|29.10.2019 12:01|

Ну какая нахрен помощь?

Отняли по ЖКУ больше тысячи рублей компенсации вот и вся помощь,блин!

Зато устроили прием в Сочи всем главам африканских государств на 4 миллиарда,чтобы сказать им,что прощаем 20 миллиардов долларов долга!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 