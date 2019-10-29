29.10.2019 | 11:26

В среду, 30 октября, в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области пройдет горячая линия, на которой специалисты ответят на вопросы жителей региона.

С 14:00 до 16:00 по телефону 8-800-201-60-86 можно будет задать вопросы о социальной поддержке семей с детьми, льготников, почетных доноров. Сотрудники министерства проинформируют о компенсации затрат на жилищно-коммунальные услуги различным категориям граждан.

Также специалисты по соцзащите расскажут о правилах присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Пензенской области», о государственной помощи семьям военнослужащих и гражданам, пострадавшим от воздействия радиации.

Кроме того, можно будет узнать об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами.

«В этот день личный прием проведут руководители управлений социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Пензенской области», - сообщили в пресс-службе минтруда.