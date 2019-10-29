29.10.2019 | 15:56

Заведующая поликлиникой областного центра спецвидов медицинской помощи Ольга Николашина ответила на вопросы больных. Встреча прошла в рамках действующей школы пациентов, страдающих псориазом.

За помощью к врачам-дерматологам ежегодно в области обращается около 3 000 жителей. Но людей с таким диагнозом, говорят медики, гораздо больше.

«Раннее выявление и проведение комплекса лечебных мероприятий способствует тому, чтобы человек мог длительно не ухудшать качество своей жизни, не пугать окружающих и быть работоспособным», - отметил главный врач областного центра спецвидов медицинской помощи Сергей Рыбалкин

До сих пор врачи не могут дать однозначного ответа о природе происхождения этого заболевания. В некоторых случаях говорят, что даже сильный испуг, к примеру, в детском возрасте, впоследствии может спровоцировать псориаз. Его виды имеют разные внешние проявления: бляшки, шелушения, себорея, высыпания на коже.

Одну пациентку специалисты наблюдают уже 22 года. Диагноз ей поставили в 14.

«Доставляет большое неудобство, приходится по несколько раз в год лежать в больнице и проходить лечение. Хватает временно, но мы научились с этим жить», - призналась она.

В периоды обострения также проходят физиотерапевтические процедуры. Одной из прогрессивных и действенных является светолечение.

«Ультрафиолетовые кабинки, метод называется ПУВА-терапия. Используется ультрафиолет в сочетании с лекарственным препаратом - стабилизатором, который увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолету. Либо используем только ультрафиолет определенного спектра, определенной длины волны», - пояснила врач-физиотерапевт областного центра спецвидов медицинской помощи Светлана Варламова.

Люди с тяжелыми формами псориаза проходят курс лечения в круглосуточном стационаре.

У еще одного пациента на фоне ярко выраженных кожных проявлений еще и поражены суставы. Именно этим и коварно заболевание: в запущенных случаях псориаз приводит к инвалидности.