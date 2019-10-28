28.10.2019 | 15:40

Какая из этих рек протекает по территории России? Варианты: Днепр, Днестр, Дунай, Дарлинг? На эти и другие вопросы в рамках международной просветительской акции под названием «Всероссийский географический диктант» отвечали в артиллерийском инженерном институте.

«Данное мероприятие было создано под руководством министра обороны Российской Федерации, который является президентом национального географического общества. Цель данного мероприятия - проверить уровень знаний как курсантов, так и преподавательского состава, офицеров, прапорщиков, сержантов», - сообщил заместитель начальника ПАИИ по военно-политической работе Дмитрий Полукаров.

В военном вузе говорят, что проверка знаний по географии Российской Федерации - дело добровольное, результат испытаний ни к чему не обязывает. Но это важно, ведь хорошо ориентироваться на местности должен каждый солдат и офицер.

Правда, диктант писали и гражданские.

«На территории Пензенской области 40 площадок. Это и институты, и школы, то есть это довольно широкое мероприятие. Наша площадка считается самой большой по численности в Пензенской области (более тысячи человек)», - отметил Дмитрий Полукаров.

На написание географического диктанта отводился один час. Результаты экзамена будут известны через несколько дней.