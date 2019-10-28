Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|20:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  70.97  |  $  63.99

Общество | В Пензе в военном вузе написали географический диктант

28.10.2019|15:40
Печать

Какая из этих рек протекает по территории России? Варианты: Днепр, Днестр, Дунай, Дарлинг? На эти и другие вопросы в рамках международной просветительской акции под названием «Всероссийский географический диктант» отвечали в артиллерийском инженерном институте.

«Данное мероприятие было создано под руководством министра обороны Российской Федерации, который является президентом национального географического общества. Цель данного мероприятия - проверить уровень знаний как курсантов, так и преподавательского состава, офицеров, прапорщиков, сержантов», - сообщил заместитель начальника ПАИИ по военно-политической работе Дмитрий Полукаров.

В военном вузе говорят, что проверка знаний по географии Российской Федерации - дело добровольное, результат испытаний ни к чему не обязывает. Но это важно, ведь хорошо ориентироваться на местности должен каждый солдат и офицер.

Правда, диктант писали и гражданские.

«На территории Пензенской области 40 площадок. Это и институты, и школы, то есть это довольно широкое мероприятие. Наша площадка считается самой большой по численности в Пензенской области (более тысячи человек)», - отметил Дмитрий Полукаров.

На написание географического диктанта отводился один час. Результаты экзамена будут известны через несколько дней.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 