28.10.2019 | 13:17

Пензенский гидрометеоцентр предупредил о резком изменении погодных условий на территории региона.

Так, с 30 октября порывы северо-западного ветра усилятся до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью понизится до -6°С, днем столбик термометра будет показывать от 0°С до + 2°С. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

«Это неблагоприятно скажется на функционировании объектов жизнеобеспечения, работе городского общественного транспорта. Возможны повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, увеличение дорожно-транспортных происшествий и пострадавших граждан», - перечислили в пресс-службе мэрии Пензы.

Главам районных администраций поручили обеспечить своевременную очистку от снега и наледи территорий, прилегающих к жилым домам, предприятиям, учреждениям, торговым павильонам, объектам социального и бытового назначения.

МУП «Пензадормост» должен очистить ливнеприемники и дренажные системы, при понижении температуры - обработать проезжую часть путепроводов, дорог и тротуаров реагентами и песко-соляной смесью.

Департаменту ЖКХ дали задание предусмотреть работу светофорных объектов, расположенных на спусках и подъемах, с учетом изменения погоды.

«Социальному управлению совместно с представителями теплоснабжающих предприятий и сотрудников Управления МВД России по г. Пензе дополнительно спланировать и провести рейды по местам возможного нахождения лиц без определенного места жительства», - уточнили в пресс-службе администрации города.