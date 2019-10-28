Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  70.97  |  $  63.99

Общество | В Пензе бродяг предупредят о резком изменении погоды

28.10.2019|13:17
Печать

Пензенский гидрометеоцентр предупредил о резком изменении погодных условий на территории региона.

Так, с 30 октября порывы северо-западного ветра усилятся до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью понизится до -6°С, днем столбик термометра будет показывать от 0°С до + 2°С. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

«Это неблагоприятно скажется на функционировании объектов жизнеобеспечения, работе городского общественного транспорта. Возможны повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, увеличение дорожно-транспортных происшествий и пострадавших граждан», - перечислили в пресс-службе мэрии Пензы.

Главам районных администраций поручили обеспечить своевременную очистку от снега и наледи территорий, прилегающих к жилым домам, предприятиям, учреждениям, торговым павильонам, объектам социального и бытового назначения.

МУП «Пензадормост» должен очистить ливнеприемники и дренажные системы, при понижении температуры - обработать проезжую часть путепроводов, дорог и тротуаров реагентами и песко-соляной смесью.

Департаменту ЖКХ дали задание предусмотреть работу светофорных объектов, расположенных на спусках и подъемах, с учетом изменения погоды.

«Социальному управлению совместно с представителями теплоснабжающих предприятий и сотрудников Управления МВД России по г. Пензе дополнительно спланировать и провести рейды по местам возможного нахождения лиц без определенного места жительства», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|28.10.2019 13:27|

Ну чё, бродяги, зимы в хату!

Гость|28.10.2019 13:31|

Гость писал(a):

Ну чё, бродяги, зимы в хату!
ждем увеличения числа небольших краж

Гость|28.10.2019 13:32|

Как это мило

Дмитрий Н. Мотовилов|28.10.2019 13:34|

С кладбища выселите цук! Оградки уже разбирают на алкоголь!

Гость|28.10.2019 13:36|

Завидно? Это тебе не на кильке с горохом сидеть))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 