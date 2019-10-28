Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  70.97  |  $  63.99

Общество | Губернатор: Коммунальные службы должны быть готовы к холодам

28.10.2019|12:37
Печать

На совещании в региональном правительстве, состоявшемся в понедельник, 28 октября, обсудили готовность коммунальных служб к наступающим холодам.

«Начинается период перепадов дневных и ночных температур. Готовность коммунальных служб должна быть - к наступлению гололеда, выпадению осадков. Холода приходят неожиданно, но коммунальные службы должны быть к ним готовы», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

По его мнению, необходимо, чтобы снегопады не заставали врасплох дорожников и управляющие компании. Всю технику следует осмотреть на предмет готовности к минусовым температурам.

«Нужно чистить дороги и тротуары, обрабатывать поверхности соответствующими реагентами. Чтобы во дворах люди могли, выйдя из дома, спокойно пройти, не поскользнуться и не упасть», - пояснил Иван Белозерцев.

Также важно напомнить автолюбителям о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю. «То же касается и организации проверок автотранспортных предприятий региона», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 