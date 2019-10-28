28.10.2019 | 12:37

На совещании в региональном правительстве, состоявшемся в понедельник, 28 октября, обсудили готовность коммунальных служб к наступающим холодам.

«Начинается период перепадов дневных и ночных температур. Готовность коммунальных служб должна быть - к наступлению гололеда, выпадению осадков. Холода приходят неожиданно, но коммунальные службы должны быть к ним готовы», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

По его мнению, необходимо, чтобы снегопады не заставали врасплох дорожников и управляющие компании. Всю технику следует осмотреть на предмет готовности к минусовым температурам.

«Нужно чистить дороги и тротуары, обрабатывать поверхности соответствующими реагентами. Чтобы во дворах люди могли, выйдя из дома, спокойно пройти, не поскользнуться и не упасть», - пояснил Иван Белозерцев.

Также важно напомнить автолюбителям о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю. «То же касается и организации проверок автотранспортных предприятий региона», - уточнили в пресс-службе областного правительства.