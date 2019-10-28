28.10.2019 | 15:23

Бренд «Индилайт», принадлежащий крупнейшему производителю индейки в России - группе компаний «Дамате», запустил проект о здоровом питании школьников совместно с образовательной платформой Дневник.ру, объединяющей свыше 800 тыс. преподавателей, 7 млн учащихся, а также 3,6 млн родителей из всех регионов страны.

Цель проекта - рассказать разным категориям потребителей о здоровом питании и поделиться рецептами из индейки для полезных перекусов в школе и полноценных обедов дома. Родителям подрастающих учеников предоставляется полноценный рацион и сбалансированное меню, которое понравится ребенку.

Специальный проект включает в себя тест на самостоятельность и несколько чек-листов, которые в интерактивном, увлекательном формате рассказывают о плюсах самостоятельности. «Рецепты для самостоятельных детей» от «Индилайт» помогут ребенку приготовить семейный ужин или угостить друзей после школы.

Дневник.ру - закрытая защищенная цифровая платформа для образовательных организаций, в которой зарегистрировано большинство школ России. Ресурс предоставляет круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям, функционал социальной сети, электронное обучение, удобные сервисы и приложения, автоматическое зачисление в образовательные организации, содействие в реализации государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, региональную и федеральную статистику и отчеты.

Тест на самостоятельность можно найти по ссылке, а узнать больше о сбалансированном детском питании на странице проекта.