27.10.2019 | 15:47

Еще совсем недавно в небольшом гараже кипела работа. Мальчишки ковырялись в моторах и рассекали на гоночных болидах по территории 77-й школы. Но в один прекрасный момент секция технического творчества прекратила свое существование. Часть автопарка уже покинула пределы района ГПЗ. Дети пытались спасти несколько машин, но силы оказались неравными.

«Нас было всего лишь три человека, остальные были в школе, они учились во вторую смену. Приехал директор, какие-то еще люди, люди с Нижнего Ломова, и они начали грузить эти карты. Один наш, мы туда вложили деньги свои. Мы хотели преградить им дорогу, чтобы они их не выкатывали. Они все равно их выкатили и увезли», - рассказал житель г. Пензы Александр Пряничников.

Предположительно, в один из районов губернии. Родители бывших воспитанников данного клуба не понимают, почему руководство областного центра развития творчества детей и юношества так несправедливо поступило с их чадами, которые теперь вынуждены заниматься на другом конце города.

«Здесь было все под рукой, все рядом, близко. Дети были при деле, заняты были. А туда, в Заводской район не каждого еще отпустят ребенка, и по финансам не все могут туда ездить. Во дворец детского творчества тоже далеко, не съездишь, а у нас здесь, на ГПЗ, больше нет никаких детских клубов, которые бесплатны. И вот наши ребятишки предоставлены, так сказать, улице», - посетовала жительница г. Пензы Ирина Пряничникова.

Узнать причину закрытия клуба по телефону центра оказалось проблематично. На другом конце провода журналистам 11 канала ответили, что начальства на месте нет. Не в курсе, почему дети остались без дополнительного образования, и директор 77-й школы Юрий Прошкин. На базе данного учебного заведения много лет работал кружок технического творчества под руководством Владимира Ершова.

«Я тоже его воспитанник, в свое время занимался еще в подростковом клубе «Строитель». Всегда старался поддерживать это направление и считаю, что оно и должно быть у нас», - выразил свое мнение Юрий Прошкин. По его словам, на территории школы созданы все условия для картингистов.

Но, как обычно это бывает, нашлись и сторонники закрытия секции - жители ближайших домов, которые рады тому, что им больше не придется терпеть рев моторов.