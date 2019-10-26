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Общество | В Пензе заработала школа для молодежи «Волонтеры права»

26.10.2019|15:15
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Проект «Волонтеры права» должен действовать по принципу «равный - равному»: дети получают полезные знания, а затем делятся ими со сверстниками. Молодежь должна быть в курсе дел. Восьмиклассница Виктория Головко пришла поучиться, поскольку мечтает в будущем стать юристом.

«Большинство неграмотны в речи. Допустим, учитель делает замечание, на него реагируют слишком бурно, начинают хамить. Это неправильно», - отметила ученица лицея современных технологий и управления № 2.

Очень важно помнить: где есть права, там всегда и обязанности.

Школа открылась при поддержке пензенского адвокатского сообщества, а инициатором ее появления в Пензе выступил Владимир Писарев из Ростова-на-Дону. Подобный проект там появился в 2016 году, затем к нему присоединились Санкт-Петербург и Ленинградская область. Сейчас он объединяет десять российских регионов.

«Практика нашего движения «Волонтеры правового просвещения» стала победителем всероссийского конкурса добровольческих практик в 2018 году. Соответственно, у нас в области эта практика очень активно реализуется. Сегодня мы делимся нашим опытом с Пензой», - рассказал председатель совета межрегионального проекта «Адвокатура в школе» Владимир Писарев.

На первое занятие пришло пять волонтеров, но организаторы считают, что даже этого достаточно для начала позитивных изменений в правовом воспитании молодежи.

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