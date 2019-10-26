26.10.2019 | 16:37

В детской школе искусств «Гармония» проходит II Открытый межрегиональный фестиваль «Театр.58». Победителей и призеров определяют более чем в шести номинациях. Пожалуй, одна из самых сложных - «Художественное слово».

Илья Тоцкий - участник возрастной группы 7-8 лет. В 2018 году на этом же конкурсе второклассник стал лауреатом I степени.

«Я театрал, поэтому мне не трудно запоминать стихи. Главное - подобрать под эти стихи интонацию. И все, стих готов», - рассказал мальчик.

В 2019-м в исполнении Ильи прозвучало произведение Лермонтова «Родина».

В жюри вошли известные актеры из Пензы и Ульяновска, у которых нелегкая задача - выбрать лучших театралов из шести десятков конкурсантов, представляющих разные регионы страны.

«К нам приехали Саранск, Ульяновск, принимают участие наш любимый Заречный, а также школы области и Пензы», - уточнила преподаватель театрального отделения ДШИ «Гармония» Татьяна Фролова.

Для участников конкурса и их наставников приготовили дипломы, статуэтки и медали. Часть из них - керамические, выполненные руками преподавателя местной школы искусств.

Кроме того, в рамках фестиваля организована выставка творческих работ юных художников. Все представленные на ней картины посвящены Году театра в России.