26.10.2019 | 17:30

Новое направление в современной хореографии - танец на воздушных полотнах. На третьем фестивале-конкурсе «Звезды нового века» он попал в категорию «Оригинальный жанр».

«Очень высокие требования и к костюму, и к прическе. Это наряду с художественной гимнастикой спорт - сильный и сложный», - отметила хореограф Екатерина Сазанова.

Члены жюри отсмотрели десятки различных творческих коллективов и просто талантливых детей. Сам фестиваль стал частью огромного всероссийского проекта «Душа моей Родины».

«Мы даем путевки, денежные гранты. Кроме того, они получают удовольствие и опыт, смотря на других участников», - рассказал организатор проекта Азамат Айталиев (г. Астрахань).

Тем, кого не выбрало жюри, унывать не стоит. Подобный конкурс в рамках проекта «Душа моей Родины» состоится через несколько месяцев. Он называется «Сурская зима».