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Общество | Пенза приняла международный конкурс творчества «Звезды нового века»

26.10.2019|17:30
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Новое направление в современной хореографии - танец на воздушных полотнах. На третьем фестивале-конкурсе «Звезды нового века» он попал в категорию «Оригинальный жанр».

«Очень высокие требования и к костюму, и к прическе. Это наряду с художественной гимнастикой спорт - сильный и сложный», - отметила хореограф Екатерина Сазанова.

Члены жюри отсмотрели десятки различных творческих коллективов и просто талантливых детей. Сам фестиваль стал частью огромного всероссийского проекта «Душа моей Родины».

«Мы даем путевки, денежные гранты. Кроме того, они получают удовольствие и опыт, смотря на других участников», - рассказал организатор проекта Азамат Айталиев (г. Астрахань).

Тем, кого не выбрало жюри, унывать не стоит. Подобный конкурс в рамках проекта «Душа моей Родины» состоится через несколько месяцев. Он называется «Сурская зима».

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