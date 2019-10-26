26.10.2019 | 17:08

В областной центр прибыла многочисленная делегация из Сосновоборского района. Показать себя в Пензе захотели фермеры, художники, музыканты.

В Лермонтовской библиотеке проходит очередной этап фестиваля «Пою тебе, мой Сурский край». О себе по очереди рассказывают жители всех муниципальных образований области. Особое внимание члены жюри конкурса уделяют и сельхозпроизводителям.

Геннадий Реваев выращивает картофель, капусту, морковь, свеклу. Родная сторона, по его словам, никогда не обижает и позволяет собирать хороший урожай.

«Дружить с землей надо и уважать ее. Не положишь - не возьмешь, тем более с овощами: поливать, семена хорошие сеять, удобрять», - пояснил глава крестьянско-фермерского хозяйства.

Сейчас в Сосновоборском районе живут 14 800 человек.

«У нас хорошие луга, хорошие земли, где растут хорошие кормовые культуры, поэтому у нас экологически чистые молоко, мясо и овощи - без примесей, без гербицидов, все натуральное. Это самое главное», - подчеркнул глава Сосновоборского района Владимир Едалов.

Последним районом, презентация которого пройдет в Лермонтовке 6 декабря, станет Шемышейский.

В конце года состоится общий гала-концерт, где и назовут победителя конкурса-фестиваля «Пою тебе, мой Сурский край».