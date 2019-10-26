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Общество | На областном смотре-конкурсе показал себя Сосновоборский район

26.10.2019|17:08
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В областной центр прибыла многочисленная делегация из Сосновоборского района. Показать себя в Пензе захотели фермеры, художники, музыканты.

В Лермонтовской библиотеке проходит очередной этап фестиваля «Пою тебе, мой Сурский край». О себе по очереди рассказывают жители всех муниципальных образований области. Особое внимание члены жюри конкурса уделяют и сельхозпроизводителям.

Геннадий Реваев выращивает картофель, капусту, морковь, свеклу. Родная сторона, по его словам, никогда не обижает и позволяет собирать хороший урожай.

«Дружить с землей надо и уважать ее. Не положишь - не возьмешь, тем более с овощами: поливать, семена хорошие сеять, удобрять», - пояснил глава крестьянско-фермерского хозяйства.

Сейчас в Сосновоборском районе живут 14 800 человек.

«У нас хорошие луга, хорошие земли, где растут хорошие кормовые культуры, поэтому у нас экологически чистые молоко, мясо и овощи - без примесей, без гербицидов, все натуральное. Это самое главное», - подчеркнул глава Сосновоборского района Владимир Едалов.

Последним районом, презентация которого пройдет в Лермонтовке 6 декабря, станет Шемышейский.

В конце года состоится общий гала-концерт, где и назовут победителя конкурса-фестиваля «Пою тебе, мой Сурский край».

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Гость|26.10.2019 19:10|

В Сосновоборском районе даже прицелам нашли самое неожиданное применение?

Гость|26.10.2019 19:13|

Едалов не владеет обстановкой района не по земельным также по чистоте продукции он болтун пора ему в губернаторы.

Гость|26.10.2019 19:20|

чёт едалов исхудаллл?????????????

Имя: Гость
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