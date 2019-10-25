25.10.2019 | 18:12

Это один из самых важных дней для ребят из каменской школы № 8. Ученики первого в Пензенской области кадетского класса Следственного комитета РФ в торжественной обстановке дали первую в своей жизни клятву: не только прилежно получать знания, но и быть честными, не предавать товарищей, готовиться стать защитниками Отечества и оставаться патриотами.

«Отдельную благодарность мы хотим выразить родителям, которые подержали инициативу создания кадетского класса Следственного комитета России, воспитывают прекрасное поколение неравнодушных и любознательных ребят. Надеемся, что благодаря совместным усилиям родителей, педагогов и сотрудников следственного управления у нас получится вырастить и воспитать талантливых ребят, которые найдут свое призвание в жизни», - обратился к собравшимся руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

В России на сегодняшний день действуют 28 кадетских классов СКР. В Пензенской области, а именно в Каменке, такой открылся 1 сентября 2019-го. И теперь почетные звания и удостоверения вручили его ученикам-шестиклассникам.

В 2019 году исполнилось 10 лет с момента создания кадетского образования Следственного комитета России. К знаменательной дате и приурочили торжественную церемонию. Поздравить коллег прибыли представители других регионов.