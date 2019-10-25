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Общество | Пензенские бойцы студотрядов отправились на съезд в Москву

25.10.2019|16:25
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Бойцы пензенских студенческих отрядов отправились в Москву на всероссийский съезд РСО, посвященный 60-летию движения. В фойе Дома молодежи собрались лучшие командиры, активисты, а также ветераны - те, кто состоял в организации еще при советской власти.

«У меня сохранилась бойцовка тех времен, когда я была командиром. С той поры, конечно, мы все пошире стали, так что мою пришлось расшить», - не без юмора отметила ветеран студенческого движения Ольга Атягшина.

Она была участницей учредительного слета в 2004 году, когда в стране решили возродить данное направление.

«Я вас всех поздравляю, приветствую от имени министерства образования. Александр Геннадьевич Воронков шлет сердечный привет и желает вам успешного участия в фестивале», - напутствовал собравшихся начальник отдела Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Слет объединит около 6 000 тысяч человек из России, стран СНГ и Балтии. Студотрядовцев ждет обширная образовательная и развлекательная программа. Но, пожалуй, главным событием съезда станет церемония его открытия.

Право выступить первыми перед собравшимися получили представители Сурского края.

«Это очень ответственный момент, связанный с тем, что песня, которая была написана здесь, в Пензе, мной и Вячеславом Рублевым (тоже нашим бойцом), спустя пять лет прозвучит на кремлевской сцене», - рассказал руководитель регионального отделения РСО Артем Колобов.

Нарушая закон о тишине, ближе к полуночи представители пензенской делегации загрузились в автобус. Всего от области на юбилейном съезде студенческих отрядов побывает около 80 человек.

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Гость|25.10.2019 18:56|

Путлерюгенд

Гость|25.10.2019 19:02|

Раньше понятно студотряды занимались стройками социалистических объектов. А эти что делают кроме сьездов?

Гость|25.10.2019 19:03|

Из Балтии ? Шутите?

Имя: Гость
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