25.10.2019 | 16:01

Вспомнить все, что было 16 июня на сцене драматического театра.

Труппа актеров-любителей из числа известных людей, показавшая пензенцам «Фанфан-тюльпан», намерена повторить успех на фестивале «Благотворительные спектакли: для блага и во имя развития сообщества». Он пройдет в Тольятти с 2 по 4 ноября.

Причастные к театральной благотворительности снова собрались вместе, чтобы провести репетиции перед гастрольной поездкой. Действо проходит в стенах Пензенского колледжа культуры и искусств.

«Первая мысль: ничего не помню! Хотя я писала пару песен к спектаклю, я поняла, что ничего не помню - даже собственноручно написанное, а не то что слова, которые за меня уже написали. Поэтому приходится по новой вспоминать», - рассказала артистка благотворительной труппы Евгения Бурлюкина.

Одного артиста в труппе пришлось заменить - по уважительной причине он не сможет принять участие. Все остальные с удовольствием согласились повторить, даже самые маленькие актеры.

«Я бы сразу пошел, потому что это надо. Хочешь, не хочешь - все равно надо», - заявил артист благотворительной труппы Григорий Вишняков.

«Если в первый раз мы собрались, играя на сцене областного драматического театра, то во второй раз это сделать было намного легче. У нас очень хороший коллектив - творческие, замечательные, добрые люди», - отметила продюсер спектакля Марина Тарасова.

Средства от благотворительного спектакля пойдут тольяттинским детям, нуждающимся в помощи.

Однако пензенские самодеятельные артисты рассчитывают не только на аплодисменты зрителей. Фонд президентских грантов учредил ежегодную общественную премию «Театр в моем сердце», и ее обладателя выберут по итогам фестиваля в Тольятти.