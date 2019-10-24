24.10.2019 | 16:40

В четверг, 24 октября, в Пензе открылся новый медицинский модуль областного клинического центра крови. Он отвечает передовым санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям.

Важное мероприятие посетили высокие гости - руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба и губернатор Иван Белозерцев.

Они осмотрели отделение комплектования донорских кадров и регистратуру, экспресс-лабораторию и терапевтический кабинет, отдел заготовки крови и ее компонентов, клинико-диагностическую лабораторию, отдел контроля качества, вспомогательные помещения модуля.

«Таких модулей в России всего четыре, включая Пензу, причем здесь оборудование и система работы самые современные. Здесь создан качественный сервис для доноров, обеспечена безопасность крови и ее компонентов, имеются новые возможности производства биологических материалов», - отметил Владимир Уйба.

Иван Белозерцев поблагодарил его за поддержку и помощь в создании медицинского центра с передовыми технологиями.

По словам министра здравоохранения области Александра Никишина, с появлением нового модуля пензенская медицина вышла на более высокий уровень технологий, в частности появилась возможность заготовки стволовых клеток для лечения ряда онкологических заболеваний.

«В 2018 году в Пензенском областном клиническом центре крови заготовлено от 14 515 доноров более 22,2 тыс. литров цельной донорской крови, более 8,3 тыс. литров свежезамороженной плазмы, около 5,8 тыс. литров эритроцитосодержащих сред, около 17,5 тыс. доз тромбоцитов. Центр крови поставляет свою продукцию в 38 лечебных учреждений Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.