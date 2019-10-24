24.10.2019 | 18:50

Свой первый юбилей в этом году отмечает кондитерская фабрика Sweet Life - ей исполняется 5 лет. Несмотря на столь небольшой возраст, компания уже завоевала доверие потребителей. Даже самые привередливые сладкоежки обязательно найдут в ее ассортименте конфету по вкусу. Ведь предприятие выпускает около 50 наименований продукции.

«Кондитерская фабрика Sweet Life открылась на территории рабочего поселка Мокшан в 2014 году. Фабрика оснащена современным оборудованитем фирмы Winkler, позволяющим выпускать 2 тонны продукции в час», - рассказала исполнительный директор кондитерской фабрики Sweet Life Татьяна Макарова.

Таким образом, каждый день на склад отгружается 30 тонн сладостей. За год мокшанские кондитеры поставляют на прилавки магазинов по всей стране более 8 тысяч тонн лакомств. Здесь производят конфеты с ароматом ряженки, сметаны, сливок, сливочного масла, топленого молока. Конкурировать с фабрикой Sweet Life сможет далеко не каждый производитель подобной продукции.

Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется.

«Последней нашей разработкой была конфета «Чуча», которая уже завоевала свой рынок как у взрослых, так и у детей. Для производства данной конфеты используется натуральное сырье, которое поставляют предприятия нашей области», - сообщила директор по качеству кондитерской фабрики Sweet Life Елена Рожина.

Это сладость с кремовой начинкой, которая многим нравится не только своим вкусом, но и демократичной ценой. Именно молочные неглазированные конфеты, в советское время известные как «Коровка», являются, по данным опросов, наиболее популярными у потребителей.

Высокое качество продукции фабрики Sweet Life подтверждает то, что она востребована многими крупными торговыми сетями, такими как «Лента», «Фикс прайс», «Светофор», «Пятерочка», «Караван», «Магазин моего района».