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Общество | В Пензе проблема обманутых дольщиков вышла на новый уровень

23.10.2019|15:41
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Высотка в Райках не единственный проблемный дом в поле зрения чиновников областной госжилстройтехинспекции, есть и другие на территории региона. Ситуация с дольщиками выходит на новый уровень.

«В Самаре, в апелляционной инстанции, отклонена жалоба управления Федеральной налоговой службы, несогласной с передачей объектов незавершенного строительства ООО «Пензастрой» созданному участниками долевого строительства ЖСК «Единый». Теперь решение вступило в силу, и объекты переданы в ЖСК», - сообщила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

ЖСК «Единый» после оформления всех документов получит статус застройщика. Тогда можно будет рассчитывать на помощь фонда по защите граждан - участников долевого строительства. С ним уже подписано соглашение, правда пока только по жилому комплексу «Солнечный город» в Богословке.

А пензенцы, несколько лет назад доверившиеся компаниям и вложившие деньги в строительство, до сих пор ждут свои квадратные метры.

«Мы купили квартиру в феврале 2016 года. Ходили к самому Журавлеву, он нам сказал, что квартира сдастся до декабря 2016-го. Поэтому мы так и выбрали», - рассказала участница долевого строительства Наталья Ткачева.

Предполагается в 2019-м ввести в эксплуатацию три дома из проблемных. Остальные планируют завершить ближе к концу 2020-го.

С этого года в стране начал действовать новый механизм приобретения жилья, защищающий интересы участников долевого строительства. Это оформление сделки с использованием эскроу-счетов. Средства дольщиков находятся в банке, и компания-застройщик получит их только в том случае, если выполнит обязательства перед клиентами.

Возможно, если бы такой механизм начал действовать раньше, многих проблем удалось бы избежать.

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Гость|23.10.2019 18:48|

Дастройте этим упырям за их счёт,халявки захотели.

Гость|23.10.2019 19:02|

Бедные дольщики сейчас ноют,как дом им достроят,обнесут его забором и жители Райков будут ходить с Западной поляны.

Гость|23.10.2019 19:02|

penzainform.ru писал(a):

С этого года в стране начал действовать новый механизм приобретения жилья, защищающий интересы участников долевого строительства. Это оформление сделки с использованием эскроу-счетов. Средства дольщиков находятся в банке, и компания-застройщик получит их только в том случае, если выполнит обязательства перед клиентами.
Банки, бывает, лишаются лицензий ЦБ. Со всеми вытекающими...

Гость|23.10.2019 19:11|

Всё не так радужно, из этого фонда содействия дольщикам недавно украли миллиарды, поэтому се теперь застопорится. За свои средства им придётся достраивать дома, а если нет денег то продавать за бесценок тем кто сумеет доплатить и построить.

Гость|23.10.2019 19:18|

Куплю трешку за лимон,пишите телефоны черти.

Гость|23.10.2019 19:23|

Одно бла бла бла ... пустозвоны. Сажать нужно беспощадно застройщиков и чиновников которые воровали в долях, а так же ментов которые это покрывают. Пензастройские деньги я думаю не для кого не секрет у какой фамилии (о покойных никак) нужно конфисковывать.

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