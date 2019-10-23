23.10.2019 | 15:41

Высотка в Райках не единственный проблемный дом в поле зрения чиновников областной госжилстройтехинспекции, есть и другие на территории региона. Ситуация с дольщиками выходит на новый уровень.

«В Самаре, в апелляционной инстанции, отклонена жалоба управления Федеральной налоговой службы, несогласной с передачей объектов незавершенного строительства ООО «Пензастрой» созданному участниками долевого строительства ЖСК «Единый». Теперь решение вступило в силу, и объекты переданы в ЖСК», - сообщила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

ЖСК «Единый» после оформления всех документов получит статус застройщика. Тогда можно будет рассчитывать на помощь фонда по защите граждан - участников долевого строительства. С ним уже подписано соглашение, правда пока только по жилому комплексу «Солнечный город» в Богословке.

А пензенцы, несколько лет назад доверившиеся компаниям и вложившие деньги в строительство, до сих пор ждут свои квадратные метры.

«Мы купили квартиру в феврале 2016 года. Ходили к самому Журавлеву, он нам сказал, что квартира сдастся до декабря 2016-го. Поэтому мы так и выбрали», - рассказала участница долевого строительства Наталья Ткачева.

Предполагается в 2019-м ввести в эксплуатацию три дома из проблемных. Остальные планируют завершить ближе к концу 2020-го.

С этого года в стране начал действовать новый механизм приобретения жилья, защищающий интересы участников долевого строительства. Это оформление сделки с использованием эскроу-счетов. Средства дольщиков находятся в банке, и компания-застройщик получит их только в том случае, если выполнит обязательства перед клиентами.

Возможно, если бы такой механизм начал действовать раньше, многих проблем удалось бы избежать.