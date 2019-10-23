23.10.2019 | 14:26

Молодая семья Тарасовых из села Долгоруково Пензенской области приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу канала «Ю» «Обмен женами». Передача вышла в эфир во вторник, 22 октября.

Участники проекта, столкнувшиеся со сложностями в совместной жизни, меняются вторыми половинками на неделю, чтобы почувствовать разницу.

Ольга и Петр Тарасовы, а также их дочка Настя живут в 70 километрах от Пензы. Доход семья получает только от пчеловодства и сельскохозяйственной деятельности.

«До замужества с пчелами никогда не работала, для меня было тяжело пойти к ним в первый раз, а потом затянуло, и сейчас на самом деле не вижу своей жизни без них. Пчелы - это не только мед. Это скрабы для тела, кремы для рук, маточное молочко, перга, прополис. За сезон пчелы кусают меня раз десять точно. В принципе это не смертельно. Еще у нас есть 70 кустов смородины, мы ее собираем и продаем», - рассказала Ольга.

Муж называет ее резкой, говорит, что она быстро заводится, редко соглашается с чьим-то мнением.

«У нас бывают определенные столкновения, мы спорим, обсуждаем это. Петя спокойный до определенного предела - если его не довести конкретно. Тогда он может даже нецензурно выражаться», - раскрыла секрет сельчанка.

Но больше всего ее смущает отсутствие романтики. «Петя считает, что многие женские штучки (например, маникюр) - это пустая трата времени. Мне хотелось бы, чтобы он видел во мне девушку, а не партнера по работе. Я хочу внимания, хочу быть красивой - для него опять же», - высказалась Ольга.

У семьи Федотовых из Санкт-Петербурга, наоборот, романтики через край. Их семья состоит из четырех человек: папы Виталия (водителя такси), мамы Анны (специалиста по теплоучету) и их детей - 16-летней Ксюши и 6-летнего Кости.

«Мы с института вместе, прямо с первого курса практически. Встретились, влюбились, семья получилась. В 19 у нас родилась Ксюша, пришлось оставить учебу обоим. Ранняя семья, у нас не было вот этого раздолбайства, как у всех, лет до 25. Надо же наверстать», - пояснила Анна, которая любит устраивать тематические вечеринки.

«У нас отношения в последнее время тяжело складываются именно потому, что мы не можем пойти на уступки друг другу. Споры часто возникают на ровном месте. Слишком много гулянок на уме, всему мера должна быть. Хочется попробовать пожить с другой женой, более домашней, которая стремится жить дома, а не бегает по вечеринкам», - признался Виталий.

В итоге тусовщица Анна, по собственному замечанию, абсолютно не созданная для деревенской жизни, переехала в село, а тихая Ольга - в Питер.

Обе женщины столкнулись с трудностями: Анне пришлось ухаживать за свиньями и кроликами, помогать новому мужу на пасеке, косить траву и терпеть свекровь; Ольге - организовывать праздник по поводу своего приезда, налаживать контакт с чужими детьми. Ну и, естественно, и той, и другой нужно было общаться с «мужьями», оценивая их сильные и слабые стороны.

К концу реалити-шоу Петр понял, что надо уметь не только работать, но и расслабляться, проще относиться к делам, уделять больше внимания дочери. По словам Ольги, ее все устраивает в жизни, она не приемлет безудержного веселья.

Виталий решил, что им с Аней нужно меньше спорить, тогда делать что-то вместе будет гораздо проще. Анна, как и Ольга, осознала, что менять ничего не хочет.

Обе женщины соскучились по своим мужьям и пришли к выводу, что на самом деле их семьи жили хорошо, нужно было только посмотреть на это со стороны.