22.10.2019 | 16:11

Религиозные торжества в честь 200-летия преставления, или кончины, епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия начались в светском учебном заведении. Все одним миром мазаны.

«В жизни христиан святые люди - важные люди. И по смерти они выступают ходатаями перед Богом за нас. Святитель Иннокентий - первый святой, который был прославлен Русской православной церковью в 2000 году именно от Пензенской земли. Поэтому с именем святителя Иннокентия ассоциируется и сама пензенская церковь», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В знаменательный день в художественном училище подготовились к совершению обряда освящения четырех новых образов, написанных выпускниками учебного заведения на основе истории Казанской иконы Божией Матери. Они будут размещены в местной часовне.

«Один образ посвящен тому, как при участии чудотворного образа было освящено место и начало возведения здания. Второе деяние - при участии чудотворного образа было освящено готовое здание и начало учения в нем», - пояснил преподаватель Пензенского художественного училища Дмитрий Демаков.

Владыка освятил еще две небольшие иконы - «Животворящая Троица» и «Орудия страстей Господних».

После религиозного обряда в училище открылась выставка живописных работ преподавателей и студентов под названием «Свет Христов»: прошлое и настоящее русского православия, тихая молитвенная жизнь в монастырях и воинский подвиг солдат, виды соборов и портреты священников.

Выставка будет работать в училище в течение месяца.