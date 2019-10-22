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Общество | В Пензе определили лучшего командира студенческого отряда

22.10.2019|13:41
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В фойе Дома молодежи воцарились суета и напряжение. Тут почти всегда так, но один день стал особенным.

«Важными людьми в каждом студенческом отряде являются те, которые ведут за собой, вдохновляют и создают уникальную атмосферу творчества, работы и вообще хорошего настроения. Таковы командиры и комиссары», - отметил руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.

13 командиров-комиссаров студенческих отрядов вступили в борьбу за право называться самым профессиональным и уважаемым руководителем молодежной трудовой ячейки.

В список конкурсных испытаний вошли творческие задания, презентации, импровизации. Также учитывали, как прошла руководящая работа во время летнего трудового семестра. В студотрядах его называют целиной.

Лучшим командиром стала Алина Соколова. Она возглавляет студенческий отряд «Спектр» из строительной академии.

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