22.10.2019 | 14:34

В нежном детском возрасте у человека больше прав, чем обязанностей. Их нарушение взрослыми, как правило, считается преступлением.

«К сожалению, количество таких нарушений растет из года в год. По итогам 9 месяцев 2019-го прокурорами выявлено 4 083 таких нарушения, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - констатировала помощник прокурора Пензенской области Екатерина Шабурова.

В целях защиты прав детей во всех районных прокуратурах области до 1 ноября будут работать горячие линии.

«Номера телефонов по каждому району размещены на официальном сайте прокуратуры Пензенской области. Просим сообщить ставшую известной информацию о нарушениях прав детей, в том числе о фактах жестокого обращения с ними, физического и психического насилия в семьях, а также в образовательных организациях», - заключила Екатерина Шабурова.