21.10.2019 | 20:52

В Пензенской области разбираются в обстоятельствах конфликта, произошедшего в одной из школ г. Заречного.

Информацию о случившемся распространили в группе «Mash|Мэш» в социальной сети «ВКонтакте» и в одноимeнном канале в Telegram.

«Третьеклассники поссорились на уроке музыки. Все по классике, под звуки Шопена: Лера обозвала Эльдара дураком, тот ответил: «кто обзывается, тот сам так называется». Леру бомбануло: слезы, истерика, «я все маме скажу». И сказала: мама примчала вместе с дедом Сергеем Хазовым, главой Камешкирского района», - утверждают журналисты «Mash|Мэш».

Взрослые якобы орали и хватали Эльдара за руки и заставили его извиняться.

«Ребенок в очень плохом состоянии, подавленный, ничего не может сказать, заикается... следователь смотрел это видео, и мы плакали вместе со следователем. Было ужасно», - рассказала мать Эльдара Марина о состоянии сына после конфликта.

По воспоминаниям самого мальчика, какой-то дедушка начал его ругать и говорить: «Одевайся, мы тебя отвезем и сейчас покалечим».

«Я стоял, чуть не заплакал. А потом пришла учительница и заступилась за меня», - добавил Эльдар.

По утверждению «Mash|Мэш», мать обиженного мальчика подала в суд и потребовала 100 тыс. рублей. Служители Фемиды снизили сумму компенсации до восьми тысяч, но семья пока не получила денег.

«До сих пор никаких извинений мы не дождались», - подчеркнула Марина.

Журналисты «Mash|Мэш» по телефону пообщались и с Сергеем Хазовым.

«Я готов извиниться, если она этого хочет: за дочь, за себя, за Леру. Детьми, прежде всего, должны заниматься родители, а не посторонние люди. Ни школа, ни кто другой: ни полиция, ни милиция - никто не сможет дать такое воспитание, как могут дать родители», - заявил Хазов по телефону.

По словам «Mash|Мэш», Эльдар продолжает учиться в школе, а Лера перешла в другую.