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Общество | В Пензенской области глава района вмешался в детский конфликт

21.10.2019|20:52
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В Пензенской области разбираются в обстоятельствах конфликта, произошедшего в одной из школ г. Заречного.

Информацию о случившемся распространили в группе «Mash|Мэш» в социальной сети «ВКонтакте» и в одноимeнном канале в Telegram.

«Третьеклассники поссорились на уроке музыки. Все по классике, под звуки Шопена: Лера обозвала Эльдара дураком, тот ответил: «кто обзывается, тот сам так называется». Леру бомбануло: слезы, истерика, «я все маме скажу». И сказала: мама примчала вместе с дедом Сергеем Хазовым, главой Камешкирского района», - утверждают журналисты «Mash|Мэш».

Взрослые якобы орали и хватали Эльдара за руки и заставили его извиняться.

«Ребенок в очень плохом состоянии, подавленный, ничего не может сказать, заикается... следователь смотрел это видео, и мы плакали вместе со следователем. Было ужасно», - рассказала мать Эльдара Марина о состоянии сына после конфликта.

По воспоминаниям самого мальчика, какой-то дедушка начал его ругать и говорить: «Одевайся, мы тебя отвезем и сейчас покалечим».

«Я стоял, чуть не заплакал. А потом пришла учительница и заступилась за меня», - добавил Эльдар.

По утверждению «Mash|Мэш», мать обиженного мальчика подала в суд и потребовала 100 тыс. рублей. Служители Фемиды снизили сумму компенсации до восьми тысяч, но семья пока не получила денег.

«До сих пор никаких извинений мы не дождались», - подчеркнула Марина.

Журналисты «Mash|Мэш» по телефону пообщались и с Сергеем Хазовым.

«Я готов извиниться, если она этого хочет: за дочь, за себя, за Леру. Детьми, прежде всего, должны заниматься родители, а не посторонние люди. Ни школа, ни кто другой: ни полиция, ни милиция - никто не сможет дать такое воспитание, как могут дать родители», - заявил Хазов по телефону.

По словам «Mash|Мэш», Эльдар продолжает учиться в школе, а Лера перешла в другую.

Источник — vk.com/mash
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Гость|21.10.2019 21:03|

Человек, который допускает нападение пусть даже словесное на ребенка, может быть главой района????

Гость|21.10.2019 21:05|

penzainform.ru писал(a):

Лера перешла в другую.
Сколько потребуется ей ещё школ до окончании школы?

Гость|21.10.2019 21:07|

penzainform.ru писал(a):

такое воспитание, как могут дать родители

Уже дади еще только в третьем классе а уже истерики закатывает

Гость|21.10.2019 21:14|

посадить этого дедушку на стеклотару на площади Ленина,а потом просто посадить!

Гость|21.10.2019 21:17|

Почему не было заведено уголовное дело за хулиганство?Шакал напал на того,кто ему заведомо не мог дать отпор.

Гость|21.10.2019 21:20|

Снова лосятник отличился.

Гость|21.10.2019 21:22|

Гость писал(a):

Почему не было заведено уголовное дело за хулиганство?
Догадайся с одного раза. Думаешь его коллеги из другого теста или по другому воспитаны?

Гость|21.10.2019 21:26|

Вот это да. Вот это слава.

Гость|21.10.2019 21:30|

Какой кошмар... Без дедушки бы не разобрались? Взрослые истеричные люди напали на ребёнка, позорище!

Гость|21.10.2019 21:31|

Позор!!!

Гость|21.10.2019 21:38|

позор

Гость|21.10.2019 21:39|

А не хочет ли эта мамочка с такого дедушки денежки срубить, да по больше. Уж больно все наигранно.

Гость|21.10.2019 21:40|

Он даже сам не понял, что подтвердил началом своего заявления, свою тупость и не понимание своего поступка.

Гость|21.10.2019 21:40|

хазовым уже на детей наподает ,что будет дальше?

Гость|21.10.2019 21:43|

Гость писал(a):

А не хочет ли эта мамочка с такого дедушки денежки срубить
Неужели тебя это больше волнует? Или из дворни Хазова? Тебя разве не покоробило действие ГЛАВЫ?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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