21.10.2019 | 15:58

Средневековьем потянуло во дворце детского и юношеского творчества, куда почитатели былых эпох принесли доспехи, оружие, домашнюю утварь.

Максим Фролов представляет историко-культурное объединение «Святогор».

«Я сейчас одет как профессиональный воин, дружинник-славянин XI века. Это называется левеляр, он более современный. Кольчуга от попаданий не защищает, она спасает только от порезов. И сама по себе она тяжелее. Вообще доспехи на себе таскать нужна немалая сноровка, когда эти сниму - запорхаю», - рассказал молодой человек.

Максиму выпала честь открывать региональный турнир по историческому фехтованию среди юношей. Этот бой стал единственным на турнире, в котором бойцы сразились в железных доспехах. У остальных участников в возрасте до 17 лет в руках были мягкие мечи и щиты.

«Регламент четко определен. Во-первых, минимизация травматизма, запрещены удары в лицо, по суставам, в пах. За такое - штраф. Бой ведется до пяти результативных попаданий. Также у нас проходит несколько категорий состязаний: «щит - меч», «меч - баклер», «меч - меч», «двуручный меч», - сообщил организатор турнира Александр Конкин.

Турнир по историческому фехтованию разделен на четыре этапа и продлится до апреля 2020 года. Победитель соревнований, которого определят члены специального жюри, получит в подарок меч.