21.10.2019 | 16:42

Для пензенских рентгенологов, врачей УЗИ, радиологов - всех, кто проводит медицинские исследования, читали лекции столичные специалисты. Их пригласили на первую в регионе научно-образовательную конференцию по лучевой диагностике социально значимых заболеваний. Это и туберкулез, и онкология, в частности рак молочной железы.

«В областной больнице имени Бурденко начали выполнять с помощью рентгенологического и УЗИ-оборудования операции, не сопряженные с разрезом брюшной полости. Под контролем УЗИ мы дренируем, оперируем, делаем пункции», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Востребованность лучевых методов обследования крайне высока. Поэтому специалисты отрасли должны обладать современными навыками, знаниями, быстро осваивать новинки медицинской техники.

В рамках конференции московские гости посетили и некоторые больницы: областную детскую, клиническую имени Г. А. Захарьина.

«Люди очень хорошие, вам надо гордиться своими людьми. Техника, безусловно, нуждается в замене каждые 10 лет, техника должна быть современной», - отметил профессор, член-корреспондент РАН Александр Васильев (г. Москва).

«Топом диагностики на сегодняшний день является позитронно-эмиссионная томография. В нашем регионе в следующем году мы ожидаем поступления такого аппарата», - добавила главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике минздрава области Наталья Морозова.

Оборудование позволит выявлять заболевания, в том числе и онкологические, на самых ранних стадиях, когда их даже с помощью компьютерной томографии определить сложно.