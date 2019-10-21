21.10.2019 | 15:16

В следующий четверг, 31 октября, информационное агентство «ПензаИнформ» проведет брифинг с управляющей операционным офисом «Пензенский» банка «Открытие» Марией Кипуровой.

Гостья осветит основные тенденции на рынке кредитования физических и юридических лиц, расскажет об итогах работы банка «Открытие» в области в первом полугодии 2019 года и планах дальнейшего развития.

Любой желающий может задать свой вопрос Марии Кипуровой. Для этого до 27 октября включительно нужно прислать вопрос на адрес электронной почты editor@penzainform.ru, указав в теме письма: «Вопрос Марии Кипуровой» или «Вопрос по банку «Открытие». Спикер оставляет за собой право не отвечать на риторические и некорректные вопросы.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года, развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративное, инвестиционное, розничное, малое и среднее, а также Private Banking.

В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», НПФ «Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта».

Региональная сеть банка насчитывает более 750 офисов в 72 регионах страны.