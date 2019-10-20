Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|20 окт 2019|15:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  72.10  |  $  64.64

Общество | Воинский храм в Пензе обрел частицы мощей трех святых

20.10.2019|14:26
Печать

У пензенского артиллерийского инженерного института - праздник духа. Курсанты, офицеры и гражданские прихожане радуются событию, которое произошло в 1999 году: в самом сердце вуза появился воинский храм. По случаю юбилея в него привезли частицы мощей Георгия Победоносца, Александра Невского и Федора Ушакова.

«Мы отмечаем 20 лет образования этого замечательного прихода в честь Александра Невского. Безусловно, приобретение такой святыни для этого прихода, прежде всего для прихожан, второй момент - для всего института, который здесь располагается, имеет очень важное значение», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Крестный ход с ковчегом с частицами мощей святых покровителей русского воинства прошествовал к храму-юбиляру.

Внутри церкви прошла торжественная литургия. Храм не мог вместить всех прихожан. Курсанты и офицеры молились на улице.

Один из них - католик Гибсон Кахинди, он из Танзании. Африканский солдат не делит христианство на западное и восточное.

«Бог - это Бог. Мы все верим в Иисуса, это самое главное», - отметил Гибсон Кахинди.

Мощи трех святых останутся в воинском храме артинститута навсегда.

0
0
0
0
 
Гость|20.10.2019 15:11|

Дурдом на выходе.

Гость|20.10.2019 15:14|

ну все, теперь всех победим. главное же храмик воткнуть. зачем нам вообще артиллерия, раз у нас теперь три куска крутых трупов появилось

Гость|20.10.2019 15:18|

какой-то маразм

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!