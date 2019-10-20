20.10.2019 | 14:26

У пензенского артиллерийского инженерного института - праздник духа. Курсанты, офицеры и гражданские прихожане радуются событию, которое произошло в 1999 году: в самом сердце вуза появился воинский храм. По случаю юбилея в него привезли частицы мощей Георгия Победоносца, Александра Невского и Федора Ушакова.

«Мы отмечаем 20 лет образования этого замечательного прихода в честь Александра Невского. Безусловно, приобретение такой святыни для этого прихода, прежде всего для прихожан, второй момент - для всего института, который здесь располагается, имеет очень важное значение», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Крестный ход с ковчегом с частицами мощей святых покровителей русского воинства прошествовал к храму-юбиляру.

Внутри церкви прошла торжественная литургия. Храм не мог вместить всех прихожан. Курсанты и офицеры молились на улице.

Один из них - католик Гибсон Кахинди, он из Танзании. Африканский солдат не делит христианство на западное и восточное.

«Бог - это Бог. Мы все верим в Иисуса, это самое главное», - отметил Гибсон Кахинди.

Мощи трех святых останутся в воинском храме артинститута навсегда.