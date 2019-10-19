19.10.2019 | 15:20

В субботу, 19 октября, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков поздравил со 100-летним юбилеем Марию Федоровну Рябову.

Именинница живет в Железнодорожном районе областного центра. Она ветеран труда, участник трудового фронта.

Вместе с цветами и подарками депутат вручил женщине поздравительный адрес от Президента РФ Владимира Путина.

Мария Федоровна 28 лет проработала на Пензенском велосипедном заводе имени Фрунзе. По словам коллег, она всегда показывала пример добросовестной работы и ответственности, побеждала в соревнованиях по профессии, учила молодежь.

Во время Великой Отечественной войны женщина на токарном станке изготавливала детали для продукции военного назначения. Впоследствии ее наградили медалью «За доблестный труд».