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Общество | Пензенские бизнесмены освоили искусство эффективных продаж

19.10.2019|16:59
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В бизнес-инкубаторе «Татлин» прошел тренинг Владимира Якубы. Руководители и специалисты нескольких предприятий региона постигали тонкости реализации своей продукции. Тема занятия - «Продажи в условиях жесткой конкуренции».

«В день вы можете сделать 4 личные встречи или 80 звонков, а можете отправить 500 сообщений - вопрос статистики. Продажи переходят на уровень переписки в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram или, точнее, микса звонков и сообщений. Тогда клиенту будет комфортно. Будете общаться только по телефону и обещать перезвонить - вам скажут: вы достали!» - рассказал бизнес-тренер.

Случайно или нет, но прямо во время тренинга номер Владимира Якубы набрала сотрудница крупного банка и попыталась навязать мужчине свой продукт.

Преподаватель не упустил возможности продемонстрировать собравшимся основные ошибки сотрудницы кол-центра. Например, резкий переход на эмоции и уверенность: чем больше говоришь, тем успешнее продажи.

На этом занятии были затронуты такие актуальные темы, как поиск покупателей и умение общаться с ними, диалог с трудными клиентами и многое другое. Подобные обучающие семинары Владимир Якуба проводит по всей стране. В Пензе он побывал уже в шестой раз.

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Гость|19.10.2019 19:43|

Кому продавать? Денег нет у людей. На хлеб с водой еле на скребают.

Гость|19.10.2019 19:46|

Что за Якуба?

Гость|19.10.2019 19:53|

Гость писал(a):

Что за Якуба?
Наверное долларовый миллиардер раз такому учит. А может обычный развод на бабки.

Имя: Гость
Комментарий:

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