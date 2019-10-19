19.10.2019 | 16:59

В бизнес-инкубаторе «Татлин» прошел тренинг Владимира Якубы. Руководители и специалисты нескольких предприятий региона постигали тонкости реализации своей продукции. Тема занятия - «Продажи в условиях жесткой конкуренции».

«В день вы можете сделать 4 личные встречи или 80 звонков, а можете отправить 500 сообщений - вопрос статистики. Продажи переходят на уровень переписки в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram или, точнее, микса звонков и сообщений. Тогда клиенту будет комфортно. Будете общаться только по телефону и обещать перезвонить - вам скажут: вы достали!» - рассказал бизнес-тренер.

Случайно или нет, но прямо во время тренинга номер Владимира Якубы набрала сотрудница крупного банка и попыталась навязать мужчине свой продукт.

Преподаватель не упустил возможности продемонстрировать собравшимся основные ошибки сотрудницы кол-центра. Например, резкий переход на эмоции и уверенность: чем больше говоришь, тем успешнее продажи.

На этом занятии были затронуты такие актуальные темы, как поиск покупателей и умение общаться с ними, диалог с трудными клиентами и многое другое. Подобные обучающие семинары Владимир Якуба проводит по всей стране. В Пензе он побывал уже в шестой раз.