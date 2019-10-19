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Общество | Депутаты городской думы провели субботник на берегу Суры

19.10.2019|15:28
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Перед уборкой сурского побережья коллеги поздравили с именинами депутата городской думы Ольгу Изранову.

В свой черед зашелестели полиэтиленовые мешки, загремела пустая посуда.

Берег Суры в районе Набережной Реки Пензы преобразился на глазах. Ведь этих мест коснулась рука депутата.

Работать в паре не только легче, но и полезнее.

«Как с детства приучишь, так и будет помогать, а то вырастет непонятно кем. Тут надо, чтобы работал вместе с папой», - отметил депутат Пензенской городской думы Валерий Савельев.

Кроме пользы для городской набережной, депутатская уборка принесла и политические очки пензенскому представительному органу.

«Сегодня как раз именно тот момент, когда вне зависимости от политических пристрастий, направлений, партий здесь присутствуют все - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Все сегодня собрались и вместе работают на благо города. Думаю, это замечательно для дальнейшей совместной работы», - подчеркнул глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Полсотни человек собрали десятки мешков мусора.

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