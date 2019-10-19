Перед уборкой сурского побережья коллеги поздравили с именинами депутата городской думы Ольгу Изранову.
В свой черед зашелестели полиэтиленовые мешки, загремела пустая посуда.
Берег Суры в районе Набережной Реки Пензы преобразился на глазах. Ведь этих мест коснулась рука депутата.
Работать в паре не только легче, но и полезнее.
«Как с детства приучишь, так и будет помогать, а то вырастет непонятно кем. Тут надо, чтобы работал вместе с папой», - отметил депутат Пензенской городской думы Валерий Савельев.
Кроме пользы для городской набережной, депутатская уборка принесла и политические очки пензенскому представительному органу.
«Сегодня как раз именно тот момент, когда вне зависимости от политических пристрастий, направлений, партий здесь присутствуют все - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Все сегодня собрались и вместе работают на благо города. Думаю, это замечательно для дальнейшей совместной работы», - подчеркнул глава города Пензы Владимир Мутовкин.
Полсотни человек собрали десятки мешков мусора.