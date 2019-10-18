18.10.2019 | 14:59

В Пензе ученицу второго класса одной из городских школ едва не выгнали с продленки. Информация об этом появилась на официальном сайте детского омбудсмена Елены Столяровой в четверг, 17 октября.

Мать обратилась к уполномоченному по правам ребенка с жалобой на педагога группы продленного дня. Девочка плохо вела себя, и за нарушение дисциплины учительница решила выпроводить ее из класса одну, без сопровождения взрослых.

«Елена Столярова немедленно связалась с руководством Управления образования г. Пензы и директором школы, заявив о недопустимости подобных действий со стороны педагога. Маме принесены извинения. Вопрос урегулирован», - сообщается на сайте.

Начальник управления образования города Юрий Голодяев подтвердил, что конфликт имел место, но номер школы назвать отказался.

«Однозначно это недоработка педагога. Учитель должен уметь урегулировать любые разногласия. В данном случае с педагогом проведена разъяснительная работа, в дальнейшем она такого не допустит», - пояснил он.