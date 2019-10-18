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Общество | В Пензе учительница попыталась выгнать второклассницу с продленки

18.10.2019|14:59
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В Пензе ученицу второго класса одной из городских школ едва не выгнали с продленки. Информация об этом появилась на официальном сайте детского омбудсмена Елены Столяровой в четверг, 17 октября.

Мать обратилась к уполномоченному по правам ребенка с жалобой на педагога группы продленного дня. Девочка плохо вела себя, и за нарушение дисциплины учительница решила выпроводить ее из класса одну, без сопровождения взрослых.

«Елена Столярова немедленно связалась с руководством Управления образования г. Пензы и директором школы, заявив о недопустимости подобных действий со стороны педагога. Маме принесены извинения. Вопрос урегулирован», - сообщается на сайте.

Начальник управления образования города Юрий Голодяев подтвердил, что конфликт имел место, но номер школы назвать отказался.

«Однозначно это недоработка педагога. Учитель должен уметь урегулировать любые разногласия. В данном случае с педагогом проведена разъяснительная работа, в дальнейшем она такого не допустит», - пояснил он.

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Гость|18.10.2019 15:10|

Понятно школота? Можете хоть что в школе вытворять, хоть говном кидаться в училку - вам за это ничего не будет, все спишут на неумение педагога урегулировать разногласия. И кренделей ей еще вломят!

Гость|18.10.2019 15:13|

Да уж. Родители воспитали дебила, а виноват учитель. Да еще и наказали его, и извинений заставили просить.

Гость|18.10.2019 15:15|

А еще удивляются, почему система образования развалена.

Гость|18.10.2019 15:16|

Без сопровождения взрослого нельзя выгонять из класса маленького ученика, вот в чём вся соль ..

Гость|18.10.2019 15:22|

Вот именно! Не слушается - накажи. Зачем одну выгонять? А уйдёт, кто потом отвечать будет?

Гость|18.10.2019 15:23|

Ты мой хлеб, моя соль, моя ты радость и моя ты боль .. это надо помнить учителю младших классов, и зарубить себе на носу.

Гость|18.10.2019 15:32|

Начальник управления образования города Юрий Голодяевподтвердил, что конфликт имел место, но номер школы назвать отказался.

Да уже весь город знает кто она и где работает . А он отказался .

Гость|18.10.2019 15:33|

Родителям сначала нужно воспитать своих неадекватных детей, а потом пускать их в общество, в школу! Учитель для них уже давно не человек. Идут в школу за знаниями, но только не учатся. Вседозволенность в поведении в семье - вот результат поведения этой девочки в школе! Пару-тройку раз оштрафовать родителя за плохое поведение его дитяти в школе, разом все шёлковыми будут.И будут учиться, а не ворон считать на уроках.

Гость|18.10.2019 15:34|

Вы правы, дети, это хлеб и соль учителя, хороший, порядочный педагог никогда не выгонит из класса ребёнка, найдёт более щадящий вариант.

Гость|18.10.2019 15:39|

Ну и кто она, домоправительница в юбке, фото в студию.

Гость|18.10.2019 15:41|

Каким бы хорошим педагогом, порядочным человеком ни был учитель, есть предел вседозволенности для всех и для ученика! Почему мой ребёнок должен отвлекаться во время учёбы на неадекватное поведение этой непослушной девочки? Почему учитель своё драгоценное время должен тратить на неё, а не на пояснение учебного материала? Не хочет учиться, нечего мешать остальным ученикам, нечего ей делать в школе. Если бы родитель ей пояснил, объяснил, втолковал, что в школу ходят за знаниями, то ребёнок её бы учился, а не мешал другим учиться. Проблема, прежде всего, в семье этого ребёнка!

Гость|18.10.2019 15:42|

Неблагополучная многодетная семья ? Воспитывать не пробовали дома?

Гость|18.10.2019 15:45|

В СССР выгоняли и загоняли и росли нормальными людьми.

Гость|18.10.2019 15:45|

Не хотят учиться,пусть не учатся.Больше навара на репетиторстве. Пусть хоть говно едят без ложки,их дело.

Гость|18.10.2019 15:46|

Существует инструкция по выпроваживанию?

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Имя: Гость
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