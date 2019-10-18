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Общество | В Пензе студентки-иностранки готовятся к конкурсу красоты

18.10.2019|19:25
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Спортсменки и просто красавицы, иностранные студентки готовятся к традиционному конкурсу таланта и грации «Мисс Мира Folk Queen».

«Они покажут свою культуру, свои традиции, почувствуют себя открыто, как дома. Для того и проводится ежегодно мероприятие», - сообщил председатель ассоциации иностранных студентов Пензенской области Макбол Адель.

Первый этап - жеребьевка. Чтобы определить, под каким номером девушки будут выходить на сцену, в фитнес-центре организовали «Веселые старты».

Самая спортивная студентка, быстрее остальных преодолевшая полосу препятствий, предстанет перед публикой последней. Бытует мнение, что претендентке № 1 сложнее других выступать на конкурсе красоты.

Аламин Хассан Хамед Ранда из Судана показала худший результат, ей и открывать праздник красоты.

«Думаю, я буду очень нервничать, но все пройдет хорошо. Это обстоятельство сделает меня более подготовленной к шоу. Потому что первое имя, которое назовут, будет мое, и это большая честь для меня», - рассказала девушка.

Кроме Аламин, красоту, талант и грацию продемонстрируют еще восемь студенток - из Индии, Китая, Кыргызстана, Египта, Индонезии, Мали, Таджикистана и Туркменистана. Финал конкурса «Мисс Мира Folk Queen» пройдет 18 ноября.

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Гость|18.10.2019 19:35|

Конкурс купальников будет?

Имя: Гость
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