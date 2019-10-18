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Общество | Пензенские педагоги прошли обучение по программированию на Java

18.10.2019|13:41
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На базе школы имени М. Ю. Лермонтова для педагогов Пензенской области организовали обучающие курсы «Теория и методика преподавания основ программирования на языке Java». В 2018 году 75 человек уже прошли обучение, в 2019-м ровно столько же стали участниками программы.

«Речь идет о подготовке учителей, которые будут способны преподавать программирование на языке Java, и разработке программного обеспечения для смартфонов и планшетников под системой Android. И то, и другое практически уникально», - пояснил преподаватель компьютерных наук Владимир Фрайман (г. Беэр-Шева, Израиль).

Он приглашен в качестве педагога и уверен: школьники сегодня имеют возможность изучать программирование на языке Java только в двух точках планеты - Израиле и российском городе Пензе.

При этом используется учебно-методическое пособие, разработанное и апробированное в регионе. Его автор - Игорь Емельянов, директор и учитель информатики школы села Ленино. На открытии курсов он презентовал третью часть издания.

«Самое главное - детям показать, что они это могут делать. И если кто-то всерьез заинтересуется, у него уже будет база для обучения. Можно не интересоваться профессией программиста, но развитие абстрактно-креативно-логического мышления еще никому не помешало», - рассказал автор пособия.

Курсы для учителей по программированию на языке Java проходят в рамках трехгодичной программы, хотя в целом работа в этом направлении в Пензенской области ведется уже девятый год.

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