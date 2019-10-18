18.10.2019 | 17:26

За последние четыре года количество россиян, посетивших Пензенскую область, выросло в три раза, а иностранцев - в восемь. Об этом заявил зампред регионального правительства Олег Ягов на заседании в пятницу, 18 октября.

«Этого показателя удалось добиться в том числе за счет увеличения в 20 раз финансирования проектов из регионального бюджета. При этом ключевой составляющей в развитии данного кластера является событийный туризм», - пояснил он.

Отмечается, что росту туристического потока в регион способствовало развитие интернет-порталов для ознакомления с Пензенским краем, издание путеводителей по городу Пензе и области.

Кроме того, продолжается работа над созданием детского путеводителя, реализуется проект «Фейерверк идей».

«На заседании также обсудили вопрос улучшения транспортной доступности, повышения уровня сервиса и безопасности», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.