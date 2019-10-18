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Общество | Отмечено увеличение потока иностранных туристов в регион

18.10.2019|17:26
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За последние четыре года количество россиян, посетивших Пензенскую область, выросло в три раза, а иностранцев - в восемь. Об этом заявил зампред регионального правительства Олег Ягов на заседании в пятницу, 18 октября.

«Этого показателя удалось добиться в том числе за счет увеличения в 20 раз финансирования проектов из регионального бюджета. При этом ключевой составляющей в развитии данного кластера является событийный туризм», - пояснил он.

Отмечается, что росту туристического потока в регион способствовало развитие интернет-порталов для ознакомления с Пензенским краем, издание путеводителей по городу Пензе и области.

Кроме того, продолжается работа над созданием детского путеводителя, реализуется проект «Фейерверк идей».

«На заседании также обсудили вопрос улучшения транспортной доступности, повышения уровня сервиса и безопасности», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|18.10.2019 17:37|

Узбеков больше стало согласен

Гость|18.10.2019 17:38|

Ну да ну да если бы не чемпионат мира по футболу то какие иностранные туристы, их не было бы вообще

Гость|18.10.2019 17:38|

penzainform.ru писал(a):

При этом ключевой составляющей в развитии данного кластера является событийный туризм», - пояснил он.
Как-то гей-парад тазоводов?

Гость|18.10.2019 17:45|

Словоблудь! ЧМ по футболу наложился! Отсюда и прогресс!

Гость|18.10.2019 17:56|

Вот аллею фонарей виселиц на набережной откроют ,весть разнесётся по сети,и попрутся к нам на набережную различные неформалы типа готов,эмо и др,в том числе из-за бугра.)))))))))))

Имя: Гость
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