18.10.2019 | 15:26

К активному строительству дорог в Пензенской области приступили еще в 1960-е годы - именно тогда появились первые асфальтированные пути, связывающие центр с районами.

С течением времени возникала все большая потребность в качественном покрытии. Увеличивалось количество автомобилей, а вместе с ними расширялись и транспортные артерии.

С тех пор тысячи молодых специалистов выбрали благородную профессию работников дорожного хозяйства. Именно для этих людей указом Президента РФ был учрежден праздник, который отмечается каждое третье воскресенье октября.

«Дорога - это жизнь. Куда приходит дорога, там всегда живут и работают села, школы, детские сады и, самое главное, водители радуются отличным дорогам, которые делают пензенские дорожники», - подчеркнул заслуженный строитель России Александр Калашников.

Там, где прокладывают транспортные магистрали, одним из первых вступает в дело Дмитрий Левин - машинист автогрейдера с 23-летним стажем. Каждый день на службе он выполняет колоссальный объем работы.

«Подготовка основания: песок, щебень, потом уж асфальт», - уточнил он.

Виктор Толстоухов из Наровчата профессии отдал уже 45 лет, сейчас трудится в должности механика.

«Моя работа - организовать людей, чтобы они работали, приходили вовремя, чтобы техника была исправна. Когда техника работает, то и люди трудятся хорошо», - рассказал дорожник.

Виктор Толстоухов и Дмитрий Левин вошли в число лучших работников дорожного хозяйства Пензенской области, имена которых в честь профессионального праздника были внесены в Галерею почета.