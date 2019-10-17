17.10.2019 | 14:58

Ежегодно 10 представителей разных рабочих специальностей соревнуются в качестве выполнения своих профессиональных обязанностей. Все конкурсанты признают необходимость проведения подобных состязаний.

«Я пошла для того, чтобы доказать самой себе: смогу занять первое место. Ни второе, ни третье я не рассматривала», - заявила участница конкурса.

Татьяна Родькина больше не пешеход благодаря победе в региональном конкурсе профессионального мастерства. Лучший штукатур-маляр Пензенской области теперь сможет добираться на работу на новом автомобиле. Осталось только получить водительские права.

«У нас на работе сейчас очень большая загрузка, работы много. В первую очередь нужно закончить 68-е строение», - отметила Татьяна Родькина.

Татьяна Сергеевна боролась не только за иномарку - отстаивала честь своей строительной организации, в которой трудится уже много лет. Практически бок о бок с ней работает сын.

«Он делает красоту снаружи, я создаю комфорт внутри. Так что у нас семейный подряд», - уточнила мастер.

Мелехина Галина стала победительницей в компетенции «Машинист крана». Как и Татьяне Родькиной, ключи от автомобиля ей вручил губернатор области.

«Я сейчас, может, не очень понимаю, что выиграла, но есть некое чувство гордости за себя. Дети за меня рады», - рассказала лучший машинист крана Пензенской области 2019 года.

Во время торжественной церемонии глава региона отметил: развитие любой отрасли зависит от профессионализма людей.

«Без каменщика, штукатура и так далее и так далее невозможно сегодня развивать наш регион, невозможно развивать Россию. Мы гордимся тем, что вы у нас есть», - выразил благодарность участникам конкурса губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2019 году ключи от автомобиля вручили и лучшему учителю, который представлял область на всероссийском конкурсе. Губернатор предложил в 2020-м награждать также врачей.