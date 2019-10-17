Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 окт 2019|10:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.72  |  $  64.81

Общество | «Пензаэнерго» развивает новую систему учета электроэнергии

17.10.2019|09:53
Печать

До конца текущего года специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Пензаэнерго» установят 100 пунктов коммерческого учета (ПКУ) электроэнергии на отпаечных линиях 6/10 кВ от крупных питающих центров. Эта работа проводится в соответствии с программой развития учета электроэнергии.

В список воздушных линий, подлежащих оборудованию ПКУ, вошли объекты с достаточно большим среднегодовым процентом потерь. Это фидеры, по которым происходит электроснабжение ряда крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, семенного, сахарного и комбикормового заводов, элеваторов, санаториев, хлебопекарен, музея-заповедника, предприятий среднего и малого бизнеса.

Работы по установке ПКУ проводятся на 63 воздушных линиях в 23 районах Пензенской области. Высокотехнологичное оборудование устанавливается на границе балансовой принадлежности между различными субъектами рынка. Оно предназначено для измерения активной, реактивной и полной мощности, фазного тока и линейного напряжения в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока.

Счетчики устанавливаются на проводах около оконечных или промежуточных опор ЛЭП. ПКУ может производить измерения по 8 тарифам, имеет 256 тарифных зон. Прибор имеет GSM/GPRS модем для подключения к информационным сетям автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления.

Оборудование проблемных линий интеллектуальными приборами позволит потребителям более внимательно относиться к учету электроэнергии, а самим энергетикам - получать исчерпывающую информацию о режимах работы линий. Это, в свою очередь, поможет установить причины потерь, а также разработать эффективную методику их сокращения на конкретных участках.

Программа развития учета электроэнергии действует в филиале «Пензаэнерго» уже более 8 лет.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!