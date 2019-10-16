16.10.2019 | 15:23

В среду, 16 октября, на объезде социально значимых реконструируемых объектов Пензы губернатор Иван Белозерцев побывал на Оборонительном валу. Он входит в комплекс, включающий также памятник Первопоселенцу, Лермонтовский сквер, улицу Белинского и Спасский собор.

На Оборонительном валу, реконструкция которого началась весной, уже проложены все коммуникации и инженерные сети, завершается заливка фундамента под большие кубы, где установят светильники. Затем рабочие перейдут к укладке гранитной плитки.

Склоны вала планируется засыпать черноземом и засадить травой и цветами. Памятник Лермонтову, расположенный у старого здания областной библиотеки, повернут лицом к улице Кирова.

Кроме того, остановку общественного транспорта возле монумента Первопоселенцу реконструируют, так как она закрывает панораму. Кроме того, будет особым образом оформлен спуск к Спасо-Преображенскому храму.

При осмотре вала губернатор особое внимание уделил финансированию работ. Как выяснилось, проблем в этом плане нет. Рабочие трудятся по графику, без отставания.