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Общество | Губернатор побывал на Оборонительном валу в Пензе

16.10.2019|15:23
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В среду, 16 октября, на объезде социально значимых реконструируемых объектов Пензы губернатор Иван Белозерцев побывал на Оборонительном валу. Он входит в комплекс, включающий также памятник Первопоселенцу, Лермонтовский сквер, улицу Белинского и Спасский собор.

На Оборонительном валу, реконструкция которого началась весной, уже проложены все коммуникации и инженерные сети, завершается заливка фундамента под большие кубы, где установят светильники. Затем рабочие перейдут к укладке гранитной плитки.

Склоны вала планируется засыпать черноземом и засадить травой и цветами. Памятник Лермонтову, расположенный у старого здания областной библиотеки, повернут лицом к улице Кирова.

Кроме того, остановку общественного транспорта возле монумента Первопоселенцу реконструируют, так как она закрывает панораму. Кроме того, будет особым образом оформлен спуск к Спасо-Преображенскому храму.

При осмотре вала губернатор особое внимание уделил финансированию работ. Как выяснилось, проблем в этом плане нет. Рабочие трудятся по графику, без отставания.

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Гость|16.10.2019 15:38|

Окопы не копал?

Гость|16.10.2019 15:48|

на Валу???

Там руины, и видимо года на два, так же как и набережная.

Уныло бродят там пара чубуреков - вот и вся стройка!

Гость|16.10.2019 15:50|

penzainform.ru писал(a):

Памятник Лермонтову, расположенный у старого здания областной библиотеки, повернут лицом к улице Кирова.
а с чего вы решили, что он хочет смотреть на этот бардак?

И на улицу Кирова, и на перекресток, где постоянно нарушают ПДД его потомки...

Не вами был поставлен этот памятник, и не вам его поворачивать!

Лучше памятник Давыдову верните на историческое место, а поповский забор на Кирова - снесите к чертям православным!

Гость|16.10.2019 15:52|

Делает вид что его оставят,все тю-тю

Гость|16.10.2019 15:52|

Эх Ваня, Ваня.

Гость|16.10.2019 15:53|

что на этот раз он обещал? на валу

Гость|16.10.2019 15:54|

penzainform.ru писал(a):

остановку общественного транспорта возле монумента Первопоселенцу реконструируют, так как она закрывает панораму.
Т.е. снесут к шхерам? Вы же так в "столице" сурского краю поступаете...

Имя: Гость
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