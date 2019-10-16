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Общество | Экс-главе Пензы Юрию Алпатову исполнилось 70 лет

16.10.2019|15:42
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В зале заседаний городской думы Юрий Петрович Алпатов чувствует себя как дома. Долгое время он здесь работал, два года хозяйничал, был главой областного центра. Теперь за большим столом друзья и бывшие коллеги поздравили его с 70-летием. Собрались депутаты разных созывов, сотрудники аппарата представительного органа Пензы, руководство администрации.

«Очень легкий человек, с ним очень приятно общаться, незлопамятный. Человек, который всегда хотел помочь и сейчас помогает всем нам. Очень ответственный человек, за которым, наверное, очень хорошо работать коллективу. Никогда никого не предавал», - рассказал и. о. главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Поздравлений и подарков было немало, ведь многие из присутствовавших пересекались с Алпатовым не только в городской думе. Когда-то он руководил городской больницей № 6.

«Юрий Петрович - человек с открытой душой. Когда был главным врачом, за руку водил практически всех», - отметила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

«Я хочу пожелать всем в первую очередь как старый доктор здоровья - вам и вашим близким. Окружение должно быть добрым, лояльным, потому что все мы люди со своими странностями», - поблагодарил за добрые слова председатель правления Совета муниципальных образований Пензенской области Юрий Алпатов.

По случаю юбилея экс-главе города была вручена медаль «За созидание во благо Пензы».

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