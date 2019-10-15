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Общество | В Пензенской области участники экоакций очистили 110 километров берегов

15.10.2019|11:02
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В Пензенской области подведены итоги расчистки берегов водоемов, которая проходила с апреля.

Экологические акции вошли в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Он является составной частью национального проекта «Экология», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

Сейчас в регионе очищены от мусора берега рек Суры, Юловки, Колышлей, Машни, Чардымки, Узы, Мокши, Инзы, Айвы, Кеньши, Илимки, Вороны, Мичкас, Сюверни, Мачи.

Работы прошли в городах Пензе и Заречном, а также в Городищенском, Земетчинском, Колышлейском, Лопатинском, Наровчатском, Никольском, Неверкинском, Пачелмском, Тамалинском и Шемышейском районах.

«Общая протяженность очищенных берегов составила 110,2 км, объем собранного мусора - 262,3 кубометра. В акциях приняло участие 1 315 человек», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|15.10.2019 11:35|

Надолго-ли!?

Гость|15.10.2019 11:38|

Городскую свалку мусора между пешеходным мостом и Измайловским путепроводом когда уберут? Даже забор вдоль Урицкого установили, чтобы горожане не видели этот срач в центре города

Гость|15.10.2019 11:49|

Тех, кто мусорит, гораздо больше. И гадят они гораздо чаще.

Гость|15.10.2019 11:56|

Мусорная реформа - в действии!

Гость|15.10.2019 12:00|

Как только ввели плату за вывоз ТКО, так сразу сразу перестали мусор по городу вывозить. Почему не оказывают услугу, за которую деньги берут давно, исправно, и в самом высоком размере среди других регионов?

Имя: Гость
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