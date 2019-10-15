15.10.2019 | 11:02

В Пензенской области подведены итоги расчистки берегов водоемов, которая проходила с апреля.

Экологические акции вошли в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Он является составной частью национального проекта «Экология», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

Сейчас в регионе очищены от мусора берега рек Суры, Юловки, Колышлей, Машни, Чардымки, Узы, Мокши, Инзы, Айвы, Кеньши, Илимки, Вороны, Мичкас, Сюверни, Мачи.

Работы прошли в городах Пензе и Заречном, а также в Городищенском, Земетчинском, Колышлейском, Лопатинском, Наровчатском, Никольском, Неверкинском, Пачелмском, Тамалинском и Шемышейском районах.

«Общая протяженность очищенных берегов составила 110,2 км, объем собранного мусора - 262,3 кубометра. В акциях приняло участие 1 315 человек», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.