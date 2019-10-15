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Общество | Стало известно, сколько пензячек умерло от рака молочной железы

15.10.2019|14:54
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В 2018 году от рака молочной железы умерло 190 жительниц области, в 2017-м - 187. Такие данные обнародовал Пензастат во вторник, 15 октября, когда отмечается всемирный день борьбы с этим заболеванием.

В минувшем году страшный диагноз впервые поставили 700 женщинам (в 2017-м - 602), это 18,4% от числа женского населения с выявленными злокачественными новообразованиями.

«Максимальная заболеваемость отмечается в возрастном интервале 40-60 лет. В этот период происходят гормональные изменения, что обусловливает снижение защитных возможностей и устойчивости гормональной системы», - отметила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

Пензячек предупредили, что единственным надежным способом борьбы с недугом является диагностика на доклинической стадии. Это дает возможность раннего начала лечения и увеличивает шансы на полное выздоровление.

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Гость|15.10.2019 15:17|

Умирают от так называемого лечения. Химией сжигают организм, а операциями добивают. Вот такое оно - лечение. И врачи сейчас перестраховщики, диагнозы ставят направо и налево, особенно деревенским втюхивают. Не стоит доверять всем подряд.

Гость|15.10.2019 15:28|

Гость писал(a):

Умирают от так называемого лечения. Химией сжигают организм, а операциями добивают. Вот такое оно - лечение. И врачи сейчас перестраховщики, диагнозы ставят направо и налево, особенно деревенским втюхивают. Не стоит доверять всем подряд.
И ведь правда! Народ морят только так!

Имя: Гость
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