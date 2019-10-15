15.10.2019 | 14:54

В 2018 году от рака молочной железы умерло 190 жительниц области, в 2017-м - 187. Такие данные обнародовал Пензастат во вторник, 15 октября, когда отмечается всемирный день борьбы с этим заболеванием.

В минувшем году страшный диагноз впервые поставили 700 женщинам (в 2017-м - 602), это 18,4% от числа женского населения с выявленными злокачественными новообразованиями.

«Максимальная заболеваемость отмечается в возрастном интервале 40-60 лет. В этот период происходят гормональные изменения, что обусловливает снижение защитных возможностей и устойчивости гормональной системы», - отметила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

Пензячек предупредили, что единственным надежным способом борьбы с недугом является диагностика на доклинической стадии. Это дает возможность раннего начала лечения и увеличивает шансы на полное выздоровление.