14.10.2019 | 13:33

В экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Пензенской области состоялась акция «Знакомьтесь, полиция!». В гости к сотрудникам подразделения пришли студенты пятого курса Пензенского государственного аграрного университета, обучающиеся по направлению «Экономическая безопасность».

Начальник ЭКЦ полковник полиции Вадим Сатыренко рассказал им о том, чем занимаются эксперты, как они действуют на месте происшествия, какие профессиональные и личные качества важны для сотрудников этой службы.

Затем он познакомил гостей с оборудованием, которое используется в работе. Также руководитель подразделения продемонстрировал экспонаты из коллекции огнестрельного оружия, хранящейся в центре.

После их осмотра Вадим Сатыренко провел экскурсию по другим отделам. В криминалистической лаборатории начальник ЭКЦ УМВД показал подросткам уникальный микроскоп и сообщил о нескольких преступлениях, которые были раскрыты благодаря применению этого прибора.

В химической лаборатории пятикурсникам рассказали, какие экспертизы проводят специалисты и какие вещества исследуют. В их числе наркотические средства, спиртосодержащая продукция, горюче-смазочные материалы и многое другое.

В отделе экспертно-криминалистических учетов студентам объяснили, для чего снимают отпечатки пальцев рук, как ведут учет этой информации и как происходит дактилоскопирование. Участникам акции предоставили возможность самим пройти процедуру и провести ее со своими однокурсниками.

По окончании экскурсии гости признались, что прежде они получали представление о работе экспертов в основном из художественных фильмов. Как убедились посетители при близком знакомстве со службой специалистов экспертно-криминалистического центра, для такой деятельности необходимо многому учиться и многое уметь делать.