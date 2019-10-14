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Общество | У мэрии нет прямых полномочий выявлять нелегальный самострой

14.10.2019|17:51
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В 2019 году в адрес администрации Пензы поступило 16 уведомлений о самовольных постройках. Восемь из них не подтвердились, три проверяют, а по пяти принято решение обратиться в суд с иском о сносе незаконных объектов. Такие данные на комиссии городской думы по градостроительной деятельности привел в своем докладе вице-мэр Магомед Агамагомедов.

«Администрацией Пензы ведется работа по защите интересов муниципалитета, а именно по пресечению фактов незаконного строительства на территории города», - сообщил он.

Незаконно возведенные строения выявляют на разных этапах готовности. В некоторых случаях объекты уже эксплуатируются. Кто проглядел такое и с кого спрос, поинтересовался глава города.

«Люди все время ссылаются на власть: куда раньше смотрели, почему раньше молчали? Поэтому я прошу вас переориентировать ваших сотрудников. Если мы больше будем выявлять на ранних стадиях, я думаю, будет польза для всех», - пояснил Владимир Мутовкин.

«Прямых полномочий объезжать, выявлять, актировать, составлять протоколы у органов местного самоуправления нет. Поэтому мы эту работу вели с госжилстройтехинспекцией области - у нее такие полномочия есть», - ответил Магомед Агамагомедов.

Однако в суде истцом по делам о сносе самовольных построек, как правило, выступает именно администрация Пензы.

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Гость|14.10.2019 18:37|

Космос сити ! ТЦ на Карпинского 33 ! Как стояли,так и стоят !

Гость|14.10.2019 19:00|

Домик на Гоголя!!!

Как сносить конкурентов ЗАО РПЦ в Победе - так бегом.

А тут много лет не выполняется решение суда о сносе!

Гость|14.10.2019 19:06|

Чудик,рви когти иначе скоро срок.Хомец с Рогожкиным немного окрепнут и ты на нарах.

Имя: Гость
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