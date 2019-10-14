14.10.2019 | 17:51

В 2019 году в адрес администрации Пензы поступило 16 уведомлений о самовольных постройках. Восемь из них не подтвердились, три проверяют, а по пяти принято решение обратиться в суд с иском о сносе незаконных объектов. Такие данные на комиссии городской думы по градостроительной деятельности привел в своем докладе вице-мэр Магомед Агамагомедов.

«Администрацией Пензы ведется работа по защите интересов муниципалитета, а именно по пресечению фактов незаконного строительства на территории города», - сообщил он.

Незаконно возведенные строения выявляют на разных этапах готовности. В некоторых случаях объекты уже эксплуатируются. Кто проглядел такое и с кого спрос, поинтересовался глава города.

«Люди все время ссылаются на власть: куда раньше смотрели, почему раньше молчали? Поэтому я прошу вас переориентировать ваших сотрудников. Если мы больше будем выявлять на ранних стадиях, я думаю, будет польза для всех», - пояснил Владимир Мутовкин.

«Прямых полномочий объезжать, выявлять, актировать, составлять протоколы у органов местного самоуправления нет. Поэтому мы эту работу вели с госжилстройтехинспекцией области - у нее такие полномочия есть», - ответил Магомед Агамагомедов.

Однако в суде истцом по делам о сносе самовольных построек, как правило, выступает именно администрация Пензы.