Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|13 окт 2019|18:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  71.48  |  $  64.74

Общество | На международной выставке надо было определить золотую кошку Пензы

13.10.2019|15:36
Печать

На международной выставке - полторы сотни мурлыкающих созданий из десятков российских городов. Мейн-куны, рэгдоллы, британцы, сфинксы, бенгалы и другие. Все они боролись за титулы и призовые места.

Но в главном событии мероприятия могли участвовать только животные, живущие в регионе. Здесь определяли золотую кошку Пензы - она будет представлять город на выставке в Москве, а если и там повезет, поедет за границу.

«В июне на Мальте пройдет финал «Золотая кошка мира», где будут представлены лучшие кошки всех стран», - сообщила вице-президент Всемирной федерации кошек Анна Рудакова.

Невская маскарадная по кличке Анастасия на звание золотой кошки Пензы претендовать имеет право, она дама голубых кровей. К тому же в прошлом году внук Насти как раз и завоевал этот титул. Но владелица животного считает: заводчики могут только гадать, кому достанется главный кубок.

«Помимо того, что животное должно полностью соответствовать стандарту породы, оно еще должно обладать шоу-темпераментом: спокойно сидеть на руках, давать себя погладить, потрогать, показаться. Должно быть правильно, качественно подготовлено к рингу. Все в совокупности, наверное, и помогает животному выиграть», - высказала свое мнение владелица кошки Лариса Крысаньева из Пензы.

Для владельцев и экспертов выставка - два дня напряженной работы и натянутых нервов.

Для посетителей - праздник. Погладить животных стоимостью в десятки, а то и сотни тысяч рублей, не разрешают, но с помощью специальных приспособлений поиграть с кошкой может каждый.

0
0
0
0
 
Гость|13.10.2019 16:24|

Как ни убирай,в хате будет ссаньём пахнуть.

Кошатники принюхались.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!