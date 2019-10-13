13.10.2019 | 15:36

На международной выставке - полторы сотни мурлыкающих созданий из десятков российских городов. Мейн-куны, рэгдоллы, британцы, сфинксы, бенгалы и другие. Все они боролись за титулы и призовые места.

Но в главном событии мероприятия могли участвовать только животные, живущие в регионе. Здесь определяли золотую кошку Пензы - она будет представлять город на выставке в Москве, а если и там повезет, поедет за границу.

«В июне на Мальте пройдет финал «Золотая кошка мира», где будут представлены лучшие кошки всех стран», - сообщила вице-президент Всемирной федерации кошек Анна Рудакова.

Невская маскарадная по кличке Анастасия на звание золотой кошки Пензы претендовать имеет право, она дама голубых кровей. К тому же в прошлом году внук Насти как раз и завоевал этот титул. Но владелица животного считает: заводчики могут только гадать, кому достанется главный кубок.

«Помимо того, что животное должно полностью соответствовать стандарту породы, оно еще должно обладать шоу-темпераментом: спокойно сидеть на руках, давать себя погладить, потрогать, показаться. Должно быть правильно, качественно подготовлено к рингу. Все в совокупности, наверное, и помогает животному выиграть», - высказала свое мнение владелица кошки Лариса Крысаньева из Пензы.

Для владельцев и экспертов выставка - два дня напряженной работы и натянутых нервов.

Для посетителей - праздник. Погладить животных стоимостью в десятки, а то и сотни тысяч рублей, не разрешают, но с помощью специальных приспособлений поиграть с кошкой может каждый.